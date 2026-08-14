Prabowo Hadiri Sidang Tahunan MPR, Disambut Muzani dan Sultan Najamudin

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Prabowo tiba di pelataran Gedung Nusantara pagi ini dengan mengenakan setelan jas yang dipadukan dengan kemeja putih dan dasi berwarna biru.

Kedatangan Presiden disambut langsung Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Keduanya kemudian mendampingi Prabowo berjalan beriringan melewati karpet merah menuju gedung parlemen.

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Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga terlihat berada di lokasi untuk menyambut kedatangan Prabowo.

Sejumlah pimpinan DPR turut hadir, di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Selain itu, Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar juga tampak menyambut Presiden ketika memasuki Gedung Nusantara.

Ketua DPR RI Puan Maharani tidak terlihat dalam rombongan penyambutan saat Prabowo tiba.

Beberapa saat kemudian, Puan tampak memasuki Gedung Nusantara dengan berlari kecil.

Dalam sidang tahunan MPR hari ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penyampaian pidato Presiden mengenai RAPBN 2027 menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian sidang tahunan tersebut.

"Ya, sidang tahunan ini, pidato Presiden dalam rangka APBN 2027, itu yang pertama," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.