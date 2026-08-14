289 Siswa di Berastagi Sumut Keracunan Massal Usai Santap MBG

Sebanyak 289 siswa di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, harus menjalani perawatan medis setelah diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (13/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Sebanyak 289 siswa di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, harus menjalani perawatan setelah diduga keracunan usai menyantap hidangan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (13/8).
Dilanair Sumut Pos (Jawa Pos Group), Insiden tersebut terjadi di SMA Negeri 1 Berastagi dan SMA Swasta Bersama Berastagi.
Hingga Kamis malam, ratusan siswa tersebut telah mendapatkan penanganan medis di lima fasilitas kesehatan.
Di RS Amanda terdapat 157 siswa, terdiri dari 137 orang yang menjalani rawat inap dan 20 lainnya menjalani rawat jalan.
Kemudian 90 siswa dirawat di RS Efarina, 35 siswa di RSUD Kabanjahe, empat siswa di RS Mina, serta tiga siswa mendapatkan penanganan di Puskesmas Berastagi.
Jumlah tersebut masih merupakan data sementara dan dapat berubah seiring proses pendataan serta pemeriksaan medis terhadap siswa yang terdampak.
Kondisi ini membuat Pemkab Karo mengambil langkah cepat untuk memastikan seluruh kebutuhan medis para siswa terpenuhi.
“Pemerintah Kabupaten Karo bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesembuhan anak-anak kita. Kami pastikan perawatan medis berjalan maksimal,” tegas Bupati Karo, Antonius.
Ia juga memastikan pemerintah daerah tidak akan membiarkan para siswa dan keluarga menghadapi persoalan tersebut sendirian.
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