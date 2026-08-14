Ketua DPD Puji Prabowo-Gibran: Kompak dan Saling Melengkapi

JawaPos.com - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut dia, Prabowo-Gibran mampu menjalankan pemerintahan secara kompak dan saling melengkapi dalam upaya memperkuat martabat bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Sultan Bachtiar Najamudin dalam Sidang Tahunan MPR bersama DPD-DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

“DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa,” kata Sultan.

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Sultan juga mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menghadapi ketidakpastian akibat perkembangan geopolitik global yang terus berubah.

“Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional, di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia,” urainya.

Dia menilai, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kembali peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Sultan, langkah tersebut sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.