Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Jumat, 14 Agustus 2026 | 16.58 WIB

103 Anggota DPR dan DPD Absen di Sidang Tahunan MPR 2026

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membuka Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). (TV Parlemen) - Image

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membuka Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). (TV Parlemen)

JawaPos.com - Tidak semua anggota MPR hadir dalam sidang Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Berdasarkan daftar hadir Sekretariat Jenderal MPR, tercatat 629 dari total 732 anggota DPR dan DPD yang menghadiri sidang.

Dengan demikian, terdapat 103 anggota MPR yang tidak hadir dalam Sidang Tahunan MPR 2026.

Dalam pembukaan sidang, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan sebagian besar anggota MPR telah hadir untuk mengikuti agenda kenegaraan tersebut. 

"Daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD," kata Muzani.

Muzani menegaskan, jumlah kehadiran tersebut telah memenuhi ketentuan kuorum sehingga sidang dapat dilaksanakan.

Hal itu merujuk pada Pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR, Pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR, serta Pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD.

"Maka, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Tahunan MPR tahun 2026 dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Muzani sambil mengetuk palu.

Sidang Tahunan MPR RI tersebut menjadi salah satu rangkaian agenda penting menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam forum ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan Pidato Kenegaraan di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prabowo Bakal Beberkan RAPBN 2027 di Sidang Tahunan MPR - Image
Nasional

Prabowo Bakal Beberkan RAPBN 2027 di Sidang Tahunan MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 15.14 WIB

Prabowo Didesak Evaluasi MBG dan Klarifikasi Isu Nepotisme - Image
Politik

Prabowo Didesak Evaluasi MBG dan Klarifikasi Isu Nepotisme

Jumat, 14 Agustus 2026 | 13.44 WIB

PKB Bentuk Satgas Prabowonomics, Perkuat Agenda Prekonomian Presiden Prabowo - Image
Politik

PKB Bentuk Satgas Prabowonomics, Perkuat Agenda Prekonomian Presiden Prabowo

Jumat, 14 Agustus 2026 | 02.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore