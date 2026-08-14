Capai Target 8 Persen, DPR Sebut Kebijakan APBN dan Danantara jadi Kunci 

Petugas berjaga di depan logo Danantara di Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mengatakan pemerintah harus mendorong sejumlah strategi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.
Ia mengatakan, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan investasi dari luar negeri atau penanaman modal asing (PMA).
“Kemudian investasi dalam negeri; lalu kemudian konsolidasi yang sudah dilakukan oleh Danantara sebagai SOE (State-Owned Enterprise),” ujar Kamrussamad saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (14/8).
Kamrussamad mengatakan, sampai dengan saat ini DPR masih menunggu perhitungan konkret dari pemerintah terkait kontribusi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, perhitungan tersebut dinilai penting untuk melihat seberapa besar peran Danantara dalam membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
“Kita minta DIM (Danantara Investment Management) untuk segera mengajukan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai SOE (State-Owned Enterprise). Ini yang kita tunggu,” ujarnya.
Lanjutnya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintah harus memperbaiki koordinasi lintas sektor. Ia mengatakan, oordinasi antara kementerian koordinator dan kementerian teknis perlu diperkuat agar implementasi program pemerintah berjalan lebih efektif.
“Implementasinya masih harus terus diperbaiki supaya capaian pelaksanaan program itu bisa benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat buat masyarakat,” ucapnya.
Kemudian, pemerintah juga harus memperbaiki komunikasi untuk mengurangi ketidakpastian di pasar dan masyarakat. Komunikasi kebijakan yang jelas dinilai dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha maupun investor.
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