Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Jumat, 14 Agustus 2026 | 15.55 WIB

Capai Target 8 Persen, DPR Sebut Kebijakan APBN dan Danantara jadi Kunci 

Petugas berjaga di depan logo Danantara di Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Petugas berjaga di depan logo Danantara di Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mengatakan pemerintah harus mendorong sejumlah strategi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.

Ia mengatakan, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan investasi dari luar negeri atau penanaman modal asing (PMA).

“Kemudian investasi dalam negeri; lalu kemudian konsolidasi yang sudah dilakukan oleh Danantara sebagai SOE (State-Owned Enterprise),” ujar Kamrussamad saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (14/8).

Kamrussamad mengatakan, sampai dengan saat ini DPR masih menunggu perhitungan konkret dari pemerintah terkait kontribusi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, perhitungan tersebut dinilai penting untuk melihat seberapa besar peran Danantara dalam membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

“Kita minta DIM (Danantara Investment Management) untuk segera mengajukan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai SOE (State-Owned Enterprise). Ini yang kita tunggu,” ujarnya.

Lanjutnya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintah harus memperbaiki koordinasi lintas sektor. Ia mengatakan, oordinasi antara kementerian koordinator dan kementerian teknis perlu diperkuat agar implementasi program pemerintah berjalan lebih efektif.

“Implementasinya masih harus terus diperbaiki supaya capaian pelaksanaan program itu bisa benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat buat masyarakat,” ucapnya.

Kemudian, pemerintah juga harus memperbaiki komunikasi untuk mengurangi ketidakpastian di pasar dan masyarakat. Komunikasi kebijakan yang jelas dinilai dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha maupun investor.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Per Juli capai Rp 96,26 Triliun, Bahlil Yakin PNBP ESDM Melewati Target APBN 2026 - Image
Energi

Per Juli capai Rp 96,26 Triliun, Bahlil Yakin PNBP ESDM Melewati Target APBN 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 | 01.10 WIB

Investasi Jalan Tol Sampai Rp 1.000 Triliun, ATI: Kurangi Beban APBN Lewat Swasta  - Image
Bisnis

Investasi Jalan Tol Sampai Rp 1.000 Triliun, ATI: Kurangi Beban APBN Lewat Swasta 

Senin, 10 Agustus 2026 | 17.52 WIB

Defisit APBN Perlu Naik hingga 7 Persen, Ekonomi Ingatkan Pemerintah Tidak Lakukan Intervensi Berlebihan - Image
Finance

Defisit APBN Perlu Naik hingga 7 Persen, Ekonomi Ingatkan Pemerintah Tidak Lakukan Intervensi Berlebihan

Jumat, 31 Juli 2026 | 13.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore