Prabowo Pilih Destry Damayanti Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, Istana Sebut Rekam Jejaknya Teruji

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (Istimewa)
JawaPos.com - Pengalaman dan rekam jejak menjadi alasan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Destry Damayanti menjadi calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan alasan Presiden salah satunya adalah rekam jejak Destry yang cukup panjang di sektor keuangan di Indonesia.
“Yang pasti kan rekam jejak beliau (Destry) kan? Rekam jejak beliau yang ya, mulai dari ilmu sarjana sampai mengabdikan diri sekian puluh tahun kan di bidang keuangan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Rabu (12/8).
Prasetyo mengatakan, selain memiliki gelar dibidang ekonomi yang tidak bisa diremehkan. Destry juga memiliki pengalaman cukup panjang di Bank Indonesia, khususnya dengan jabatan sebagai Deputi Gubernur Senior.
“Beliau (Destry) juga dua kali, dua periode menjadi Deputi Gubernur Senior gitu. Itu salah satu alasan yang paling mendasar kan, tentunya kan kompetensi kan,” ujarnya.
Selain mengusulkan Destry, Presiden Prabowo juga mengajukan sejumlah nama untuk menggantikan posisi Deputi Gubernur Senior yang kosong. Ketika dikonfirmasi mengenai sejumlah calon tersebut, Prasetyo enggan menjawab dan menyerahkan nama tersebut ke DPR.
“Biar DPR yang menyampaikan. Saya sudah janji untuk tidak menyampaikan,” ucapnya.
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