Presiden Prabowo Terima Wamenhan AS, Bahas Penguatan Kemitraan Bilateral

JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto menerima Wakil Menteri Perang Amerika Serikat (AS) untuk Urusan Kebijakan Elbridge Colby, beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/8).

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas penguatan hubungan dan kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Usai pertemuan, Colby menyampaikan kehormatannya dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo.

Pertemuan yang berlangsung secara hangat dan konstruktif tersebut menjadi bagian dari upaya untuk terus mempererat hubungan bilateral kedua negara.

"Pertemuan dengan Presiden Prabowo, sebuah kehormatan luar biasa bisa bertemu dengan Presiden beserta timnya," ujar Colby melalui keterangan BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.

Colby menegaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat optimistis untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia. Menurutnya, penguatan hubungan ini berlandaskan pada prinsip saling menghormati dan peningkatan kerja sama kedua negara.

"Menurut saya, pihak pemerintah AS sangat optimistis untuk memajukan hubungan kami dengan Indonesia yang didasarkan pada prinsip kemitraan yang saling menghormati serta peningkatan kerja sama yang lebih mendalam," katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kesempatannya untuk berkunjung ke Indonesia. Selain itu, Colby turut menyampaikan harapannya agar hubungan Indonesia dan Amerika Serikat makin erat.