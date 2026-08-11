Menkeu Purbaya Buka Suara soal Pencalonan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI

Destry Damayanti, calon Gubernur BI. (Istimewa)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara terkait pencalonan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI). Pencalonan ini untuk menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri.
Purbaya mengatakan, Destry adalah sosok cukup kompeten dengan pengalaman di sektor keuangan. Dia menilai pengalaman tersebut sangat relevan dan memadai untuk jabatan ini.
“Ya bagus, dia (Destry) kan pengalamannya cukup dan sepengalaman saya cukup deket,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/8).
Purbaya menjelaskan, ia sudah memiliki pengalaman berkoordinasi dan bekerja sama dengan Destry ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saat itu, Destry merupakan anggota ex officio dari bank sentral.
"Dia waktu saya Ketua Dewan Komisioner LPS dia kan ex officio dari bank sentral jadi saya pikir bagus kita biasa koordinasi dan kerja sama dengan baik jadi enggak ada masalah," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan nama Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Jika disetujui DPR, ia akan menggantikan Perry Warjiyo yang mundur pada 27 Juli 2026 lalu.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah telah mengirimkan surat presiden (surpres) pengganti Gubernur BI ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Surat itu untuk proses persetujuan.
“Jadi namanya tunggal, satu nama yaitu atas nama Ibu Destry Damayanti yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara," ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (10/8).
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ