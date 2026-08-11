Destry Damayanti Bikin Rupiah dan Saham Menguat, Pemerintah Dukung Ordal Jadi Gubernur BI

JawaPos.com - Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan terhadap pencalonan tunggal Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri.

Dukungan tersebut hadir karena Destry dinilai memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik setelah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Destry memiliki sejumlah pengalaman yang cukup baik untuk mengemban jabatan sebagai Gubernur BI selanjutnya.

“Kita dukung Bu Destry karena itu kan Bu Destry sudah berpengalaman menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior dan ini di periode kedua, dan tentu dari orang dalam,” ujar Airlangga saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/8).

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Airlangga mengatakan, pencalonan Destry sebagai kandidat tunggal juga mendapatkan respon positif pasar yang terlihat dari pergerakan rupiah dan juga pasar modal. Dimana, Rupiah mampu menguat signifikan terhadap dollar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga berada di zona hijau.

“Respon pasar juga positif. Rupiah menguat dan kemarin pasar modal juga green zone,” ujarnya.

Dukungan terhadap Destry juga disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widya Sari. Ia mengatakan OJK telah mengenal Destry dan menilai rekam jejaknya sangat baik.

"Kita sangat mendukung Bu Destry, figur yang sudah kita kenal, dan track record-nya juga sangat baik, dan selama ini juga kerja sama yang terjalin dengan OJK sangat baik. Kita mendoakan semoga prosesnya semua lancar," ujar Friderica.