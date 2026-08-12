SBY Absen di Upacara HUT Ke-81 RI di Istana, Mensesneg: Sedang Medical Check Up di Luar Negeri

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/8).
JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan telah menyerahkan undangan untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI kepada sejumlah tokoh, termasuk para mantan presiden dan wakil presiden.
Namun, Prasetyo mengatakan proses konfirmasi kehadiran para tokoh tersebut masih berlangsung. Sebagian pihak bahkan baru menerima undangan dari pemerintah pada Rabu (12/8).
"Belum semuanya lengkap konfirmasinya karena ada juga yang baru saja tadi kontak kami, baru hari ini diterima oleh pihak keluarga, baik presiden terdahulu maupun wakil presiden terdahulu," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/8).
Di tengah proses konfirmasi tersebut, Prasetyo mengungkapkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemungkinan besar tidak dapat menghadiri upacara Detik-Detik Proklamasi. Ia mengaku mendapat informasi bahwa SBY sedang berada di luar negeri untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin.
"Tetapi yang dapat kami informasikan, salah satunya Presiden SBY kebetulan sedang menjalani medical check up, sebenarnya pemeriksaan rutin saja. Sehingga kemungkinan besar beliau tidak dapat menghadiri upacara detik-detik proklamasi," ujarnya.
Sementara itu, ia belum menerima kepastian mengenai kehadiran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam upacara tersebut.
Prasetyo menyatakan, pemerintah akan menyampaikan informasi terbaru setelah memperoleh konfirmasi dari kedua tokoh tersebut.
"Nanti kami update kalau sudah ada (konfirmasi)," pungkasnya.
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