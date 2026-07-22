Usai Ditunjuk jadi Kepala BGN, Sudaryono Sebut Tak Rangkap Jabatan Sebagai Wamentan

JawaPos.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Terkait statusnya sebagai Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono memastikan tidak akan merangkap jabatan. Ia mengatakan akan melepas posisinya di Kementerian Pertanian (Kementan) setelah dilantik sebagai Kepala BGN.

“Kalau dari keterangan Pak Prasetyo (Mensesneg) tadi sih tidak tidak rangkap jabatan kan jadi harus melepaskan di Wamen berdasarkan pernyataan dari Pak Mensesneg,” ujarnya usai ditemui wartawan di Kementan, Jakarta, Rabu (22/7).

Saat ditanyai mengenai siapa penggantinya sebagai Wamentan, Sudaryono belum tahu persis. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. "Enggak tahu, belum ada kabar," ungkapnya.

Menanggapi berbagai sorotan terhadap BGN, termasuk isu keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG, Sudaryono juga belum mau berkomentar banyak. Ia memilih fokus pada proses transisi kepemimpinan terlebih dahulu.