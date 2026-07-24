Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik, Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni Nilai Kejagung Serius Tuntaskan Kasus Eks Jampidsus Febrie

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) menunjukan ketegasannya dengan memeriksa Eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Kejagung bahkan sempat memberikan ultimatum kepada Febrie bila tidak memenuhi panggilan kedua akan dijemput paksa.

Sahroni beranggapan adanya keseriusan dalam menuntaskan perkara ini. Oleh karena itu, langkah Kejagung perlu mendapat dukungan.

“Perlu diapresiasi kerja-kerja Kejaksaan yang tegas seperti ini. Ini menandakan bahwa Kejaksaan tidak main-main dalam menangani perkara yang diduga melibatkan FA ini. Jadi Komisi III melihat ini sebagai langkah yang sangat baik dan perlu didukung,” ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (24/7).

Dia memastikan Komisi III DPR RI akan mengawasi kasus ini. Parlemen berharap kasus ini dituntaskan secara profesional dan transparan.

“Pokoknya saya yakin Kejagung akan tegas, transparan, dan objektif dalam menangani kasus ini. Komisi III juga tentu menaruh perhatian penuh untuk mengawasi seluruh proses penanganannya. Jadi saya kira, kita tunggu saja hasil-hasil kerja Kejagung. Pasti akan tegas,” jelasnya.