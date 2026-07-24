Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.23 WIB

Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik, Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni Nilai Kejagung Serius Tuntaskan Kasus Eks Jampidsus Febrie

Eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) menunjukan ketegasannya dengan memeriksa Eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Kejagung bahkan sempat memberikan ultimatum kepada Febrie bila tidak memenuhi panggilan kedua akan dijemput paksa.

Sahroni beranggapan adanya keseriusan dalam menuntaskan perkara ini. Oleh karena itu, langkah Kejagung perlu mendapat dukungan.

“Perlu diapresiasi kerja-kerja Kejaksaan yang tegas seperti ini. Ini menandakan bahwa Kejaksaan tidak main-main dalam menangani perkara yang diduga melibatkan FA ini. Jadi Komisi III melihat ini sebagai langkah yang sangat baik dan perlu didukung,” ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (24/7).

Dia memastikan Komisi III DPR RI akan mengawasi kasus ini. Parlemen berharap kasus ini dituntaskan secara profesional dan transparan.

“Pokoknya saya yakin Kejagung akan tegas, transparan, dan objektif dalam menangani kasus ini. Komisi III  juga tentu menaruh perhatian penuh untuk mengawasi seluruh proses penanganannya. Jadi saya kira, kita tunggu saja hasil-hasil kerja Kejagung. Pasti akan tegas,” jelasnya.

Febrie Penuhi Panggilan Kejagung

Kejagung menyatakan bahwa Febrie Adriansyah memenuhi panggilan penyidik pada Jumat (24/7). Saat ini, mantan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jampidsus) tersebut tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Utama Kejagung.

Kedatangan Febrie untuk memenuhi panggilan penyidik dipastikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna. Dia menyatakan bahwa Febrie yang dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi hari ini sudah datang.

”Sudah dalam pemeriksaan (di Gedung Utama Kejagung),” kata Anang saat dikonfirmasi.

Awak media yang menunggu sejak pagi memang tidak melihat kedatangan Febrie ke Gedung Utama Kejagung. Namun, Anang memastikan Febrie sudah datang sejak pukul 13.00 WIB. Kedatangan Febrie untuk memenuhi panggilan penyidik dalam agenda pemeriksaan.

”Masih (berlangsung pemeriksaannya) dan kedatangan sekitar jam 13.00-an,” lanjut Anang.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Desak Febrie Adriansyah Ditangkap, Mahasiswa Segel Gedung Kejagung dan Dirikan Tenda  - Image
Kasuistika

Desak Febrie Adriansyah Ditangkap, Mahasiswa Segel Gedung Kejagung dan Dirikan Tenda 

Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.07 WIB

Di Tengah Pemeriksaan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Kejagung Siapkan Mobil Tahanan - Image
Kasuistika

Di Tengah Pemeriksaan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Kejagung Siapkan Mobil Tahanan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 02.11 WIB

Kuntadi jadi Jampidsus Definitif, Jaksa Agung Minta Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Tetap Dilakukan Tim 9 di Bawah Kendali Jamwas - Image
Kasuistika

Kuntadi jadi Jampidsus Definitif, Jaksa Agung Minta Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Tetap Dilakukan Tim 9 di Bawah Kendali Jamwas

Sabtu, 25 Juli 2026 | 01.08 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore