Di Tengah Pemeriksaan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Kejagung Siapkan Mobil Tahanan

JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan mobil tahanan di sekitar Gedung Utama pada Jumat malam (24/7). Langkah itu dilakukan saat Tim 9 Kejagung memeriksa eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Sampai berita ini dibuat, belum diketahui pasti mobil tahanan itu disiapkan untuk Febrie atau bukan. Yang pasti, mobil tahanan tersebut sempat terpantau berada di sekitar Gedung Bundar kantor penyidik Jampidsus Kejagung. Mobil tahanan itu terpantau berpindah posisi ke sekitar Gedung Utama.

Meski diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Febrie tidak diperiksa di Gedung Bundar. Dia menjalani pemeriksaan oleh Tim 9 Kejagung di Gedung Utama. Sampai berita ini dibuat, mobil tahanan masih berada di sekitar Gedung Utama dan belum ada keterangan resmi terkait perkembangan pemeriksaan Febrie dari Kejagung.

Sebelumnya, Kejagung menyatakan bahwa Febrie Adriansyah memenuhi panggilan penyidik pada Jumat siang (24/7). Mantan jampidsus tersebut tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Utama Kejagung.

Kedatangan Febrie untuk memenuhi panggilan penyidik dipastikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna. Dia menyatakan bahwa Febrie yang dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi hari ini sudah datang.

”Sudah dalam pemeriksaan (di Gedung Utama Kejagung),” kata Anang saat dikonfirmasi.

Awak media yang menunggu sejak pagi memang tidak melihat kedatangan Febrie ke Gedung Utama Kejagung. Namun, Anang memastikan Febrie sudah datang sejak pukul 13.00 WIB. Kedatangan Febrie untuk memenuhi panggilan penyidik dalam agenda pemeriksaan.

”Masih (berlangsung pemeriksaannya) dan kedatangan sekitar jam 13.00-an,” lanjut Anang.