Kapan Anies Baswedan Resmi Diusung Partai Gerakan Rakyat? Ini Kata Sahrin Hamid

JawaPos.com - Kepastian mengenai pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Gerakan Rakyat mulai menemukan titik terang.

Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid membeberkan bahwa penetapan resmi mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan dilakukan usai proses administrasi partai rampung.

Sahrin menegaskan, aspirasi dari kader dan relawan di daerah untuk mengusung Anies memang tergolong sangat kuat. Namun, partai harus melewati satu tahapan krusial sebelum menggelar forum resmi penetapan.

Lantas, kapan agenda pengusungan tersebut akan direalisasikan secara resmi?

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Tunggu SK Badan Hukum dan Rapimnas Sahrin menjelaskan, penetapan Anies Baswedan tinggal menunggu pembentukan forum resmi partai yang akan digelar setelah status hukum organisasi diterbitkan oleh Kementerian Hukum RI.

"Mengenai posisi memang belum kita bahas, tapi bahwa Pak Anies sebagai calon presiden nampaknya tinggal membutuhkan forum untuk membuat ketetapan tentang itu," ujar Sahrin Hamid usai pendaftaran Gerakan Rakyat sebagai partai politik ke Kementerian Hukum (Kemenkum) RI, Kamis (23/7).

Menurut Sahrin, forum keputusan tersebut baru akan digelar melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) setelah Kementerian Hukum mengesahkan badan hukum partai.

Dalam Rapimnas tersebut, seluruh perwakilan dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) akan menyampaikan pandangannya secara resmi.

Resmi Daftar ke Kementerian Hukum RI Langkah menuju penetapan calon Presiden tersebut diawali dengan pendaftaran resmi Partai Gerakan Rakyat ke Kementerian Hukum RI, Kamis (23/7).

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