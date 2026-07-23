Harus Tahan Banting Hadapi Dinamika Politik, Surya Paloh Ingatkan Generasi Muda Akan Tentukan Masa Depan Bangsa

JawaPos.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai generasi muda memiliki peran besar dalam menentukan masa depan bangsa. NasDem akan memberikan ruang besar kepada anak muda agar terus berkembang.

Hal itu ia sampaikan saat menutup Kongres II dan HUT ke-15 Garda Pemuda Partai NasDem di Ancol, Jakarta, Rabu (22/7). Menurutnya, perlu disiapkan SDM yang unggul dalam menghadapi perubahan zaman. NasDem memiliki komitmen tersebut dalam menjalankan gerakan perubahan.

"Bangsa ini tidak boleh berharap kepada orang-orang seperti saya lagi dalam kurun usia yang sudah cukup lanjut, tetapi kepada orang-orang muda. Orang muda harus mengoptimalkan seluruh daya kemampuan yang ada pada dirinya; tekad, semangat, karakter, kemampuan, dan keuletan. Itulah bekal yang harus dimiliki setiap anak muda yang ingin menjadi penerus generasi bangsanya," ujar Surya.

Dia menekankan, NasDem didirikan dengan komitmen gerakan perubahan melalui pendidikan politik, peningkatan kualitas manusia, dan regenerasi kepemimpinan. Garda Pemuda NasDem memiliki peran penting dalam menyiapkan kader-kader baru.

"Misi dan tugas kita bersama adalah menjaga peradaban bangsa. Karena itu, partai memerlukan berbagai upaya untuk mentransformasi regenerasi dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang muda. Di sanalah esensi keberadaan Garda Pemuda Partai NasDem. Semakin terbuka wawasan dan pemahaman orang-orang muda di NasDem, semakin besar optimisme kita bahwa partai ini akan semakin diterima masyarakat," imbuhnya.

Surya meminta kepada para kader muda agar optimis menghadapi dinamika politik yang terjadi. Setiap tantangan yang muncul harus dihadapi dengan Badan tegak,

"Garda Pemuda harus benar-benar mempersiapkan diri, melakukan konsolidasi secara totalitas, berada di front terdepan. Mata dan telinganya Partai NasDem adalah Garda Pemuda itu sendiri. Kita akan menghadapi gelombang pasang surut, cobaan bisa datang dari luar maupun dari dalam. Tetapi saya percaya, masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan orang-orang muda untuk merebut masa depan itu sendiri," jelasnya.

Menutup sambutannya, Surya Paloh mengajak seluruh kader muda untuk tidak pernah gentar menghadapi setiap tantangan perjuangan. Menurutnya, setiap perubahan hanya dapat diwujudkan oleh mereka yang berani bertahan dalam setiap ujian.