Jokowi di Lampung, dari Terima Gelar Adat, Bakar Semangat Kader PSI, hingga Jajan Es Teh

JawaPos.com - Joko Widodo (Jokowi) mengikuti banyak kegiatan bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Lampung pada Sabtu (27/6). Di provinsi yang berbatas langsung degan Selat Sunda itu, Presiden ke-7 RI tersebut menerima gelar adat dan membakar semangat kader partai berlambang gajah.

Adapun gelar adat yang diterima di Lampung yakni gelar adat kehormatan Baginda Pemuka Bangsa dari lima kerajaan adat Lampung. Pendaulautan gelar adat itu dilangsungkan dengan prosesi sakral di Rumah Adat Lampung Kedatun Keagungan, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Sabtu (27/6).

Prosesi penganugerahan dihadiri para sultan, penyimbang adat serta tokoh masyarakat Jokowi tampak mengenakan pakaian adat Lampung lengkap sebagai bagian dari rangkaian penyematan gelar kehormatan tersebut.

Kedatangan Jokowi langsung disambut melalui tradisi Nemui Nyimah, sebuah tradisi penyambutan tamu kehormatan dalam budaya Lampung. Selanjutnya, prosesi pemberian gelar adat dilaksanakan di Gedung Pusiban.

Penganugerahan gelar Baginda Pemuka Bangsa merupakan bentuk penghormatan dari lima kerajaan adat Lampung kepada Jokowi atas kontribusi dan pengabdiannya selama memimpin Indonesia. Prosesi itu sekaligus menjadi agenda utama hari kedua kunjungan Jokowi di Provinsi Lampung.

Jokowi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghormatan yang diberikan kepadanya. "Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan Ke-23 beserta seluruh jajaran perangkat adat. Saya sangat menghargai dan sangat menghormati kebudayaan yang terus kita rawat dan pelihara bersama," ujarnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu berharap budaya Lampung dan seluruh budaya Nusantara tetap dijaga serta diwariskan kepada generasi penerus di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

"Semoga kebudayaan ini terus diteruskan oleh anak cucu kita sehingga budaya Nusantara, budaya Lampung, dan budaya-budaya lainnya tetap lestari di tengah zaman yang semakin modern," tutup Jokowi.