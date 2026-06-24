Prabowo Ungkap Juli 2026 Bakal Launching B50, Optimistis Swasembaga Energi

Presiden Prabowo Subianto. (Biro Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto merasa optimistis Indonesia berada di jalur menuju swasembada energi. Bahkan, ia mengaku pada Juli 2026 bakal meluncurkan bahan bakar jenis B50.
Menurutnya, berbagai langkah tengah dijalankan pemerintah akan memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Kita akan menuju pada swasembada BBM, swasembada energi saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo, Rabu (24/6).
Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pemanfaatan energi berbasis kelapa sawit melalui peluncuran bahan bakar jenis B50. Program tersebut dijadwalkan mulai diterapkan pada Juli 2026.
Prabowo menjelaskan, B50 merupakan bahan bakar solar yang mengandung campuran 50 persen bahan baku dari kelapa sawit. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi kebutuhan impor solar untuk memenuhi konsumsi dalam negeri.
“Bulan Juli ini, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit, 50 persen. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali,” ujar Prabowo.
Menurutnya, pengembangan energi berbasis sumber daya domestik akan memberikan dampak besar terhadap efisiensi anggaran negara. Selain mengurangi impor, langkah tersebut juga dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
Ia bahkan memperkirakan Indonesia dapat mencapai swasembada energi secara penuh dalam beberapa tahun ke depan apabila program-program yang telah dirancang berjalan sesuai target.
“Saya perkirakan 3 tahun lagi, 4 tahun lagi kita akan swasembada energi, kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita,” ucap Prabowo.
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia