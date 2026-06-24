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Muhammad Ridwan
Rabu, 24 Juni 2026 | 23.03 WIB

Prabowo Ungkap Juli 2026 Bakal Launching B50, Optimistis Swasembaga Energi

Presiden Prabowo Subianto. (Biro Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto. (Biro Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto merasa optimistis Indonesia berada di jalur menuju swasembada energi. Bahkan, ia mengaku pada Juli 2026 bakal meluncurkan bahan bakar jenis B50.

Menurutnya, berbagai langkah tengah dijalankan pemerintah akan memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Kita akan menuju pada swasembada BBM, swasembada energi saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo, Rabu (24/6).

Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pemanfaatan energi berbasis kelapa sawit melalui peluncuran bahan bakar jenis B50. Program tersebut dijadwalkan mulai diterapkan pada Juli 2026.

Prabowo menjelaskan, B50 merupakan bahan bakar solar yang mengandung campuran 50 persen bahan baku dari kelapa sawit. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi kebutuhan impor solar untuk memenuhi konsumsi dalam negeri.

“Bulan Juli ini, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit, 50 persen. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali,” ujar Prabowo.

Menurutnya, pengembangan energi berbasis sumber daya domestik akan memberikan dampak besar terhadap efisiensi anggaran negara. Selain mengurangi impor, langkah tersebut juga dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

Ia bahkan memperkirakan Indonesia dapat mencapai swasembada energi secara penuh dalam beberapa tahun ke depan apabila program-program yang telah dirancang berjalan sesuai target.

“Saya perkirakan 3 tahun lagi, 4 tahun lagi kita akan swasembada energi, kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita,” ucap Prabowo.

Editor: Sabik Aji Taufan
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