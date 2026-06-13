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Sabik Aji Taufan
Minggu, 14 Juni 2026 | 04.10 WIB

PPP Ingatkan Kekayaan Alam Papua Tengah Perlu Dioptimalkan, Hadirkan Kesejahteraan Bagi Rakyat

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkap pentingnya kekayaan alam di Papua Tengah agar lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Butuh kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
 
Hal itu disampaikan Mardiono saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PPP di Kabupaten Nabire secara daring, Sabtu (13/6). Dia meminta kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa berkolaborasi demi kesejahteraan rskyat.
 
Pemerintah di semua tingkatan dianggap perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Terobosan yang dilakukan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus dapat diimplementasikan hingga ke daerah.
 
"Kita membutuhkan persatuan dan kesatuan, bergandengan tangan menjaga harmonisasi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan yang terjadi saat ini," kata Mardiono.
 
 
Dia menyampaikan, Papua Tengah memiliki kekayaan alam berlimpah. Secara geografis pun startegis karena dekat dengah transportasi laut dan udara.
 
Kondisi ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat bagi rakyat. "Jangan sampai kekayaan alam yang ada di Kabupaten Nabire dan Papua Tengah tidak dapat dinikmati oleh masyarakatnya sendiri. Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat," imbuhnya.
 
Mardiono juga mendorong Pemerintah Kabupaten Nabire dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian daerah, dan memperkuat kesejahteraan rakyat.
 
Selain itu, persoalan ketahanan pangan yang masih menjadi tantangan di Papua Tengah. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus disinergikan dengan upaya memperkuat sektor pangan sebagai fondasi pembangunan daerah.
 
"Ketahanan pangan harus menjadi prioritas. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Papua Tengah harus diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian daerah," jelasnya.
 
Atas dasar itu, Mardiono meminta kepada kader PPP agar berkolaborasi dengan pemerintah menyusun strategi yang bisa menghadirkan kesejahteraan rakyat.
 
"Saya berpesan kepada seluruh kader PPP agar terus bergandengan tangan, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Nabire," tutup Mardiono.

Editor: Sabik Aji Taufan
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