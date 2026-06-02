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Dimas Choirul
Rabu, 3 Juni 2026 | 00.11 WIB

Momen Prabowo Sidak SPPG di Palmerah, Pakai APD Lengkap Hingga Cek Keamanan MBG

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palmerah, Jakarta, Selasa (2/6). (BPMI Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palmerah, Jakarta, Selasa (2/6). (BPMI Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palmerah, Jakarta, Selasa (2/6). 

Kunjungan tersebut untuk memastikan sarana, sistem operasional, serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional sesuai dengan standar.

Dalam kunjungannya, Prabowo meninjau area green house yang menjadi bagian dari sistem pendukung penyediaan bahan pangan bergizi, tepat di halaman dapur.

Di lokasi tersebut, Presiden Prabowo memperoleh penjelasan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan pasokan bahan pangan bagi program pemenuhan gizi.

Selain itu, Prabowo melanjutkan peninjauan ke fasilitas hidroponik dan bioflok. Kedua fasilitas tersebut menjadi contoh penerapan pendekatan terintegrasi dalam mendukung kebutuhan pangan yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Presiden Prabowo meninjau dapur utama SPPG yang menjadi pusat produksi makanan bergizi. Sebelum memasuki area dapur, Kepala Negara mengenakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan. 

Di dalam dapur, Prabowo melihat secara langsung proses pengolahan makanan, mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan makanan yang akan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Peninjauan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh rantai pelaksanaan program pemenuhan gizi berjalan secara terintegrasi, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga penyajian makanan bergizi. 

Melalui dukungan berbagai fasilitas pendukung dan tata kelola yang baik, pemerintah berharap program pemenuhan gizi dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Editor: Sabik Aji Taufan
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