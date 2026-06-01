Dimas Choirul
Selasa, 2 Juni 2026 | 03.17 WIB

BGN Buka Peluang Beri MBG di Sekolah Indonesia Jeddah Arab Saudi

Kepala BGN Dadan Hindayana saat mengunjungi Sekolah Indonesia Jeddah, Arab, pada Minggu (31/5). (Instagram Indonesiainjeddah)

Kepala BGN Dadan Hindayana saat mengunjungi Sekolah Indonesia Jeddah, Arab, pada Minggu (31/5). (Instagram Indonesiainjeddah)

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk menjajaki pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi. 

Rencana ini sempat tersiar di sejumlah media nasional usai Kepala BGN Dadan Hindayana mengunjungi Sekolah Indonesia Jeddah, Arab, pada Minggu (31/5).

Dikonfirmasi terpisah, Dadan membenarkan rencana BGN untuk menjajaki pemberian MBG kepada siswa Indonesia di kota yang berada di pesisir laut merah tersebut. 

Kata Dadan, terdapat 1.081 anak pekerja migran dari Indonesia yang bersekolah di Sekolah Indonesia Jeddah. 

"Menjajaki dan akan saya laporkan dulu ke Presiden. di sana ada 1.081 anak pekerja migran yang ingin mendapatkan program MBG," kata Dadan kepada Jawapos.com, Senin (1/6).

Rencananya, Dadan akan menghadap Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.  "Mungkin besok (Selasa) atau lusa (Rabu)," paparnya. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
