BGN Jajaki Ekspansi MBG ke Luar Negeri, Dimulai dari Jeddah Arab Saudi

Kepala Badan Gizi Nasional dadan Hindayana menjelaskan soal wacana ekspansi program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Indonesia di Jeddah. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Program Makan Bergizi Gratis berpeluang diperluas hingga ke luar negeri. Salah satu yang tengah dijajaki adalah sekolah Indonesia di Jeddah, Arab Saudi.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai mengunjungi sekolah Indonesia di Jeddah setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, Minggu (31/5).
“Saya diminta datang ke Sekolah Indonesia di Jeddah, di situ ada 1.081 anak-anak pekerja migran,” terangnya.
Menurut dia, anak-anak yang bersekolah di sekolah Indonesia di Jeddah antusias menunggu kehadirannya.
“Dan mereka spontan ingin menikmati program (MBG) yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia,” terangnya di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, dikutip Selasa (2/6) Waktu Arab Saudi.
Karena itu, ia datang langsung untuk melihat dan menyerap aspirasi para siswa di sekolah tersebut.
Menurut Dadan, para pelajar Indonesia di Jeddah cukup mendapat informasi dari Indonesia mengenai program MBG.
Menurut Dadan, mereka sebagai WNI memiliki hak yang sama dan menginginkan juga program MBG dilaksanakan di Jeddah.
“Saya akan laporkan ke Presiden, apakah memungkinkan kita membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah Indonesia di Jeddah,” tuturnya.
Saat ini, ada dua sekolah Indonesia di Arrab Saudi. Selain di Jeddah yang diisi oleh 1.081 siswa, ada pula sekolah Indonesia di Makkah yang memiliki 400 siswa.
