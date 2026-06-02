Peternak Menjerit, Bupati Blitar Usul Penyerapan Telur MBG Lewat Kopdes Merah Putih

JawaPos.com - Bupati Blitar Rijanto mengusulkan penyerapan telur bisa dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rijanto menilai kebutuhan telur untuk program MBG juga dapat dipasok melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Hal tersebut menanggapi anjloknya harga telur ayam ras kembali memicu keresahan peternak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Dengan mekanisme tersebut, kata dia, harga telur dapat lebih terkontrol sekaligus memberikan kepastian pasar bagi peternak.

”Kalau semua kebutuhan telur MBG diserap melalui koperasi, maka stabilitas harga lebih mudah dijaga. Peternak menyetor ke koperasi, kemudian MBG mengambil dari koperasi. Ini bisa mengurangi permainan harga di tingkat tengkulak,” katanya dilansir Blitar Kawentar—Jawa Pos Group, dikutip Selasa (2/6).

Ia mengatakan, harga telur di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp 21 ribu per kilogram. Angka tersebut jauh di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 24.500 hingga Rp 26.500 per kilogram.

”Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, peternak kecil bisa terancam gulung tikar. Apalagi, harga pakan juga terus mengalami kenaikan,” ujarnya usai menerima aspirasi peternak ayam petelur, kemarin.

Dia melanjutkan, gejolak ekonomi global yang ditandai dengan kenaikan nilai tukar dolar juga berdampak pada sektor peternakan. Sehingga mengakibatkan meningkatnya harga bahan baku pakan, sekaligus membuat harga jual telur tertekan di tingkat peternak.

Sementara itu, Wakil Bupati Blitar Becky Herdihansah yang juga berlatar belakang peternak mengaku memahami kondisi yang sedang dihadapi peternak rakyat.

Menurut dia, pemerintah daerah akan berupaya menjembatani aspirasi peternak kepada pemerintah pusat.