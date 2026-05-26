Prabowo Salurkan 1.098 Ekor Sapi Kurban Dibeli Menggunakan APBN Senilai Rp 100 Miliar

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto membagikan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada momentum perayaan Idul Adha 2026. Ribuan sapi itu dibeli menggunakan anggaran negara yang bersumber dari APBN mencapai Rp 100 miliar.

“Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/5).

Ia menjelaskan, ribuan sapi tersebut berasal dari peternak lokal di berbagai daerah. Menurutnya, 1.098 ekor sapi akan didistribusikan ke seluruh kota dan kabupaten di Indonesia sebagai hewan kurban bantuan presiden.

Menurut Juri, harga sapi yang dibeli pemerintah berbeda-beda, menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian. Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi tersebut.

“Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi, jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah, kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar,” ujarnya.

Ia menyebut, jenis sapi yang dipilih merupakan kategori premium dengan bobot besar, di antaranya Simental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Carolaise. Sebagian besar sapi memiliki berat di atas 800 kilogram.

Juri menegaskan, seluruh hewan kurban tersebut telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dipastikan memenuhi syariat Islam untuk dijadikan hewan kurban.

“Jadi ini sapi-sapi yang bukan saja bobotnya memang berat, di atas 800 kilogram, tapi juga sapi yang secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat,” tegasnya.