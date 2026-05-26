Prabowo Salurkan 1.098 Ekor Sapi Kurban Dibeli Menggunakan APBN Senilai Rp 100 Miliar

Presiden Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto membagikan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada momentum perayaan Idul Adha 2026. Ribuan sapi itu dibeli menggunakan anggaran negara yang bersumber dari APBN mencapai Rp 100 miliar.
“Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/5).
Ia menjelaskan, ribuan sapi tersebut berasal dari peternak lokal di berbagai daerah. Menurutnya, 1.098 ekor sapi akan didistribusikan ke seluruh kota dan kabupaten di Indonesia sebagai hewan kurban bantuan presiden.
Menurut Juri, harga sapi yang dibeli pemerintah berbeda-beda, menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian. Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi tersebut.
Baca Juga:10 Prodi Paling Banyak Diminati di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Beserta Kisaran Biayanya
“Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi, jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah, kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar,” ujarnya.
Ia menyebut, jenis sapi yang dipilih merupakan kategori premium dengan bobot besar, di antaranya Simental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Carolaise. Sebagian besar sapi memiliki berat di atas 800 kilogram.
Juri menegaskan, seluruh hewan kurban tersebut telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dipastikan memenuhi syariat Islam untuk dijadikan hewan kurban.
“Jadi ini sapi-sapi yang bukan saja bobotnya memang berat, di atas 800 kilogram, tapi juga sapi yang secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat,” tegasnya.
Ia merinci, sebanyak 598 ekor sapi akan disalurkan ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Sementara 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, serta tokoh masyarakat.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK