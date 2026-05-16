Hari Ini Presiden Prabowo Bakal Resmikan Museum Marsinah di Nganjuk Jawa Timur

Marsinah. (Wikipedia).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (Jatim) hari ini (16/5). Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan Museum Marsinah yang sudah menjadi pahlawan nasional 10 November tahun lalu.
”Bapak Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Museum Ibu Marsinah di Kabupaten Nganjuk sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan buruh Indonesia,” ucap Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya.
Marsinah merupakan salah seorang tokoh buruh yang diangkat menjadi pahlawan nasional atas usulan yang disampaikan oleh para buruh pada peringatan May Day tahun lalu. Usulan tersebut langsung diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional.
Museum Marsinah berdiri di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro. Selain museum, di lokasi yang sama juga berdiri Rumah Singgah Marsinah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea memastikan bahwa Presiden Prabowo akan hadir secara langsung.
”Sudah, sudah confirm Presiden Prabowo hadir meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah,” ujarnya.
Berdasarkan agenda yang telah disiapkan, Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 08.45 WIB. Kemudian acara peresmian akan dimulai pukul 09.00 WIB. Presiden dijadwalkan melakukan prosesi peresmian dengan menekan tombol simbolis sebagai tanda dibukanya Museum dan Rumah Singgah Marsinah.
”Setelah tekan tombol, saya akan ajak beliau langsung meninjau museum,” kata Andi Gani.
Museum tersebut dibangun untuk merekam perjalanan hidup serta perjuangan Marsinah sebagai simbol perjuangan buruh di Indonesia. Mulai dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Sementara di bagian belakang museum disiapkan rumah singgah yang diperuntukkan bagi para peziarah yang datang dari luar daerah.
”Ada rumah singgah di belakang yang kami siapkan untuk para peziarah yang tidak mendapat penginapan dan itu gratis,” ucap dia.
