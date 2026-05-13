Polrestabes Makassar Tangkap 5 Pelaku Begal Sadis, Sahroni Minta Ditindak Tegas Supaya Kapok

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polrestabes Makassar memproses secara maksimal para pelaku begal sadis kepada remaja berusia 13 tahun di Jalan Abu Bakar Lambogo. Ketegasan dibutuhkan agar membuat para pelaku kapok.

Sahroni mengatakan, tindakan para pelaku sudah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Sebab, mereka tidak segan menggunakan senjata tajam saat beraksi.

“Saya apresiasi langkah yang cepat, gercep Polrestabes Makassar yang langsung mengamankan para pelaku. Ini baru paten. Terima Kasih kepada kapolrestabes Makassar dan Kasat Reskrim yang turun memimpin langsung kegiatan, Patut ditiru oleh Polres-Polres lainnya di setiap wilayah," kata Sahroni, Rabu (13/5).

Dalam perkara ini, polisi menangkap 5 pelaku. Mereka adalah FN (19), YN (20), ASR (18), FDL (19), dan RKY (18). Seluruh pelaku diamankan di wilayah Makassar dan sekitarnya. Mereka diketahui membacok korban dengan parang.

"Biasakan respons cepat dan tegas, agar para pelaku kapok dan kejahatan seperti ini tidak menjamur. Pokoknya jangan biarkan kekerasan jalanan dibiarkan tumbuh di wilayahnya masing-masing,” imbuhnya.

Lebih lanjut, politikus Partai NasDem ini menilai tindakan tegas oleh aparat akan membuat para pelaku kriminal jera. Dengan begitu, diharapkan mampu menciptakan situasi yang kondusif.