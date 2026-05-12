Ayahnya Jadi Hakim MK, Adela Kanasya Adies Resmi Gantikan Adies Kadir sebagai Anggota DPR RI

JawaPos.com - Rapat Paripurna DPR RI resmi melantik Adela Kanasya Adies sebagai anggota DPR menggantikan Adies Kadir untuk periode 2026–2029. Diketahui, Adies Kadir sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR sebelum ditetapkan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Arief Hidayat.

"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49P Tahun 2026 tanggal 21 April 2026 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2026-2029, yaitu Saudari Adela Kanasya Adies dari Fraksi Golongan Karya, Daerah Pemilihan Jawa Timur I, menggantikan Saudara Adies Kadir," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (12/5).

Adela Kanasya Adies diketahui merupakan putri dari Adies Kadir dan berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I. Ia bersama sang ayah sama-sama berasal dari Partai Golkar, serta maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Selain aktif di dunia politik, Adela juga tercatat sebagai lulusan program S1 Kedokteran Universitas Airlangga (Unair).

Pada Pemilu 2024, Adela memperoleh suara terbanyak kedua di internal Partai Golkar untuk Dapil Jawa Timur I yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Dari dapil tersebut, Partai Golkar berhasil meraih total 245.453 suara sehingga berhak memperoleh satu kursi di DPR RI.

Adies Kadir menjadi caleg dengan perolehan suara tertinggi di partainya, yakni sebanyak 147.185 suara. Perolehan itu unggul jauh dibandingkan sembilan caleg Golkar lainnya di dapil yang sama.