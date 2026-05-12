Ayahnya Jadi Hakim MK, Adela Kanasya Adies Resmi Gantikan Adies Kadir sebagai Anggota DPR RI

Adela Kanasya Adies resmi dilantik sebagai anggota DPR menggantikan Adies Kadir untuk periode 2026–2029. (Istimewa)
JawaPos.com - Rapat Paripurna DPR RI resmi melantik Adela Kanasya Adies sebagai anggota DPR menggantikan Adies Kadir untuk periode 2026–2029. Diketahui, Adies Kadir sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR sebelum ditetapkan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Arief Hidayat.
"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49P Tahun 2026 tanggal 21 April 2026 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2026-2029, yaitu Saudari Adela Kanasya Adies dari Fraksi Golongan Karya, Daerah Pemilihan Jawa Timur I, menggantikan Saudara Adies Kadir," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (12/5).
Adela Kanasya Adies diketahui merupakan putri dari Adies Kadir dan berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I. Ia bersama sang ayah sama-sama berasal dari Partai Golkar, serta maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
Selain aktif di dunia politik, Adela juga tercatat sebagai lulusan program S1 Kedokteran Universitas Airlangga (Unair).
Pada Pemilu 2024, Adela memperoleh suara terbanyak kedua di internal Partai Golkar untuk Dapil Jawa Timur I yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Dari dapil tersebut, Partai Golkar berhasil meraih total 245.453 suara sehingga berhak memperoleh satu kursi di DPR RI.
Adies Kadir menjadi caleg dengan perolehan suara tertinggi di partainya, yakni sebanyak 147.185 suara. Perolehan itu unggul jauh dibandingkan sembilan caleg Golkar lainnya di dapil yang sama.
Sementara itu, Adela Kanasya Adies menempati posisi kedua dengan merah 12.792 suara.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi