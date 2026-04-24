Muhammad Ridwan
Jumat, 24 April 2026 | 21.32 WIB

DPR Sahkan UU PPRT hingga Penghapusan Kekerasan Seksual, Legislator: Bukti Nyata Peran Perempuan di Parlemen

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan (kiri) menyerahkan hasil laporan pembahasan RUU PPRT kepada Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, menegaskan lahirnya berbagai regulasi yang berpihak pada perempuan menjadi bukti konkret peran strategis perempuan di dunia legislatif.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab pandangan bahwa perempuan tidak lagi terbatas pada lingkup domestik, melainkan turut aktif dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya perempuan.

“Ini membuktikan bahwa peran perempuan cukup signifikan. Perempuan hadir di parlemen bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian dari pengambil kebijakan,” kata Sarifah Ainun kepada wartawan, Jumat (24/4).

Legislator PDI Perjuangan itu menambahkan, keberhasilan mendorong lahirnya sejumlah undang-undang yang melindungi perempuan, mulai dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hingga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menunjukkan kontribusi nyata perempuan di parlemen dalam setiap tahap proses legislasi.

Sarifah juga menyoroti momentum pengesahan RUU PPRT yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini pada 21 April 2026. Menurutnya, hal tersebut menjadi simbol kuat keberpihakan negara terhadap para pekerja, khususnya perempuan.

“Ini merupakan hadiah bagi para pekerja di Indonesia. Disahkan bertepatan dengan Hari Kartini, ini membuktikan bahwa perempuan di parlemen hadir untuk perempuan seluruh Indonesia,” tegasnya.

Adapun, DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/4).

RUU PPRT disahkan setelah menempuh perjalanan panjang selama 22 tahun sejak pertama kali diusulkan pada 2004.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
Yuk Simak, Ternyata Latihan Resistensi Memiliki Banyak Manfaat Terutama Untuk Perempuan - Image
Kesehatan

Yuk Simak, Ternyata Latihan Resistensi Memiliki Banyak Manfaat Terutama Untuk Perempuan

Jumat, 24 April 2026 | 13.12 WIB

Jika Seorang Perempuan Mengirimkan 7 Frasa Ini Melalui Pesan Teks, Kemungkinan Besar Dia Tidak Tertarik Pada Anda Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Seorang Perempuan Mengirimkan 7 Frasa Ini Melalui Pesan Teks, Kemungkinan Besar Dia Tidak Tertarik Pada Anda Menurut Psikologi

Kamis, 23 April 2026 | 22.03 WIB

Spesial Hari Kartini: Pilih 1 Dewi yang Mencerminkan Diri Anda dan Ketahui Kekuatan yang Anda Miliki sebagai Perempuan - Image
Lifestyle

Spesial Hari Kartini: Pilih 1 Dewi yang Mencerminkan Diri Anda dan Ketahui Kekuatan yang Anda Miliki sebagai Perempuan

Selasa, 21 April 2026 | 22.06 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

