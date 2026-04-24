Sabik Aji Taufan
Jumat, 24 April 2026 | 21.04 WIB

Sebut JK Sebagai Senior dan Mentor, Gibran Dinilai Berupaya Redam Politik Semakin Panas

Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka. (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com- Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyebut Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) adalah senior di politik. JK dianggap sebagai mentor dan idolanya. JK dinilai memiliki jam terbang tinggi dalam pengabdian untuk bangsa.

Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi menilai, Gibran menunjukan kedewasan politik saat melontarkan hal itu. Terlebih di tengah kontroversi pernyataan JK terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Dalam beberapa waktu terakhir, pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla begitu menohok soal Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Hal ini tidak terlepas dari pelaporan terhadap JK ke kepolisian usai berceramah di Masjid UGM, Yogyakarta,” kata Ari dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4).

Pernyataan Gibran dinilai bisa meredas panasnya tensi politik yang sedang terjadi. Dengan begitu, stabilitas nasional bisa terjaga di tengah tekanan geopolitik dan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Dalam teori komunikasi, upaya Gibran seperti ingin memecah spiral keheningan. Dari Elisabeth Noelle Neumann, seorang pakar politik dari Jerman, Gibran sepertinya ingin memecah dominasi arus pendapat umum tentang diri dan keluarganya,” imbuhnya.

Atas dasar itu, sikap Gibran dinilai sudah berada di jalur yang benar. Dia tidak terpancing dengan persepsi publik yang bisa membuat situasi semakin panas.

“Gibran tidak terpancing dengan pancingan pertanyaan media yang jika ditanggapi dengan emosi justru akan memperuncing suasana politik nasional menjadi semakin panas. Dalam hal ini, Gibran sudah belajar banyak mengenai pola komunikasi yang benar,” pungkas Ari.

Sebelumnya, Wapres Gibran di sela-sela kunjungannya ke Papua memberikan pujian kepada JK. Menurutnya, JK sudah banyak berkontribusi untuk bangsa.

"Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua," kata Gibran di Papua Barat Daya, Rabu (22/4).

