Banu Adikara
20 April 2026, 04.19 WIB

Bidik Peningkatan Kursi di 2029, PSI Banten Perkuat Struktur hingga Grassroot

Ketua Dewan Pembina PSI Banten, Ian Pribadi. (Istimewa)

JawaPos.com – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Banten memanfaatkan momentum halal bihalal usai Idul Fitri untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus mempercepat pembentukan struktur partai hingga tingkat akar rumput.

Ketua Dewan Pembina PSI Banten, Ian Pribadi mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diikuti agenda konsinyering sebagai tindak lanjut arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Ia menjelaskan, fokus utama saat ini adalah memperkuat struktur organisasi partai. Pembentukan kepengurusan di tingkat DPC disebut telah rampung 100 persen, sementara struktur di tingkat ranting rata-rata telah mencapai 70 persen.

“Saat ini struktur DPC sudah 100 persen. Kami akan fokus mempercepat pembentukan struktur ranting di tingkat DPRD,” jelasnya.

Ian menuturkan, pihaknya menargetkan proses pembentukan struktur tersebut dapat selesai dalam satu hingga dua bulan ke depan. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Selain penguatan internal, PSI juga menargetkan peningkatan perolehan kursi legislatif. Saat ini, partai tersebut memiliki tiga kursi di wilayah Tangerang Raya untuk tingkat Provinsi Banten. 

“Tentunya, kita punya target yang besar khususnya di PSI Banten, kita akan memenuhi seluruh wilayah kabupaten kota di legislatif,” pungkas Ian.

