RUU BPIP Masuk Prioritas Prolegnas, Segera Digodok di Komisi XIII DPR

JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kini telah resmi masuk dalam daftar prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI.

Hal itu disampaikan Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4) saat pertemuan dengan Komisi XIII DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, Yudian memaparkan perkembangan terkini terkait pembahasan RUU BPIP.

Menurutnya, RUU BPIP sudah ditetapkan sebagai usulan inisiatif DPR melalui rapat paripurna dan telah diteruskan kepada Presiden lewat surat resmi DPR.

BPIP juga telah mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Kementerian PAN-RB sebagai bahan pertimbangan.

Berdasarkan komunikasi internal, DIM tersebut bahkan telah disampaikan kepada Prabowo Subianto pada awal Februari 2026.

Selain itu, Yudian mengungkapkan bahwa Surat Presiden (Surpres) terkait RUU BPIP juga telah diterbitkan.

“Berdasarkan komunikasi Sestama BPIP dengan Sekjen DPR RI pada 20 Februari 2026, didapatkan informasi bahwa telah terbit surat Presiden terkait RUU BPIP,” kata Yudian.

Dengan kondisi tersebut, BPIP berharap pembahasan RUU BPIP dapat segera dilanjutkan bersama DPR.