Juara Piala Dunia 2026, Spanyol Langsung Pecahkan 4 Guinness World Records!

spanyol piala dunia 2026 (x @siaranbolalive)

JawaPos.com - Spanyol sukses meraih gelar juara Piala Dunia 2026 setelah kalahkan Argentina di partai final. Di balik keberhasilan tersebut, La Roja juga menorehkan sejarah dengan memecahkan empat Guinness World Records, mulai dari rekor tim hingga pencapaian individu para pemainnya.

Kemenangan atas Argentina membuat Spanyol kini tak terkalahkan dalam 38 pertandingan kompetitif secara beruntun sekaligus menggusur Italia dari daftar teratas.

Pertahanan solid sepanjang turnamen yang menghasilkan tujuh clean sheet, membuat Spanyol catatkan jumlah tidak kebobolan terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia.

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Keberhasilan itu juga membuat Spanyol catatkan jumlah kebobolan paling sedikit di Piala Dunia setelah gawang Unai Simon hanya mampu dibobol oleh pemain Belgia Charles De Ketelaere di babak perempat final.

Tak hanya rekor tim, pelatih Luis de la Fuente pun ikut mencetak sejarah sebagai pelatih tertua yang berhasil menjuarai Piala Dunia di usia 65 tahun memecahkan rekor milik pelatih Spanyol lain, Vicente del Bosque juga saat membawa La Roja juara dunia pada edisi 2010.