Amerika Latin Bersatu Mendukung Kekalahan Argentina pada Final Piala Dunia FIFA 2026

Laga final Piala Dunia FIFA 2026 (Bein Sports)
JawaPos.com – Banyak warga di berbagai negara Amerika Latin memilih mendukung Spanyol saat menghadapi Argentina pada final Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman The Guardian pada Rabu (22/7), Dukungan tersebut mencerminkan perubahan sikap yang sebelumnya cenderung berpihak kepada sesama wakil Amerika Latin dalam turnamen internasional.
Sejumlah pengamat menilai pergeseran itu dipengaruhi oleh rivalitas sepak bola, isu rasisme, dan meningkatnya ketegangan antarsuporter.
Beberapa insiden yang melibatkan oknum pendukung Argentina menjadi salah satu alasan utama munculnya dukungan kepada Spanyol.
Tindakan bernuansa rasis yang terjadi dalam sejumlah pertandingan memicu kritik dari masyarakat dan media di berbagai negara Amerika Latin. Kondisi tersebut dinilai memperburuk citra Argentina menjelang laga final Piala Dunia.
Selain persoalan rasisme, dominasi Argentina dalam beberapa turnamen internasional turut memicu persaingan dengan negara-negara tetangganya. Keberhasilan La Albiceleste mencapai beberapa final Piala Dunia dalam beberapa edisi terakhir membuat rivalitas regional semakin menguat.
Perkembangan media sosial juga dinilai mempercepat penyebaran ujaran kebencian, provokasi, dan sentimen negatif antarsuporter.
Meski demikian, tidak semua warga Amerika Latin memilih mendukung Spanyol pada partai puncak. Sebagian kalangan tetap memberikan dukungan kepada Argentina dengan alasan solidaritas regional dan penghargaan terhadap perjalanan tim serta Lionel Messi.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa final Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga memunculkan perdebatan di kawasan Amerika Latin.
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