FIFA Resmi Selidiki Perkelahian Pemain Argentina pada Final Piala Dunia FIFA 2026

Kericuhan yang terjadi setelah kemenangan Spanyol di Final Piala Dunia FIFA 2026 (Instagram @espnfc)
JawaPos.com – FIFA resmi membuka penyelidikan terhadap insiden perkelahian yang terjadi setelah final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina.
Dilansir dari laman The Guardian pada Rabu (22/7), Sejumlah pemain Argentina terancam menerima sanksi, termasuk larangan bermain, apabila terbukti melanggar Kode Disiplin FIFA.
Penyelidikan dilakukan menyusul kericuhan yang terjadi sesaat setelah peluit akhir pertandingan dibunyikan.
Dalam insiden tersebut, Nahuel Molina diduga melakukan tindakan tidak sportif terhadap kapten Spanyol, Rodri. Sementara itu, Leandro Paredes terlibat perselisihan dengan Eric Garcia sebelum menjatuhkan Gavi ke lapangan.
Wasit Slavko Vincic kemudian mengganjar Paredes dengan kartu merah setelah pertandingan berakhir.
Selain mengusir Paredes, wasit juga telah memberikan kartu merah kepada Enzo Fernandez menjelang berakhirnya waktu normal. Tiga pemain Argentina lainnya serta pelatih Lionel Scaloni turut menerima kartu kuning akibat insiden yang terjadi sepanjang pertandingan.
FIFA menyatakan telah menunjuk Jaksa Disiplin dan Etika untuk menyelidiki dugaan pelanggaran berdasarkan laporan resmi pertandingan.
Di luar insiden final, FIFA juga menyelidiki aksi para pemain Argentina setelah semifinal melawan Inggris. Penyelidikan tersebut berkaitan dengan spanduk bertuliskan “Las Malvinas son Argentinas” yang dianggap berpotensi melanggar aturan FIFA mengenai pernyataan politik.
Hasil penyelidikan akan menjadi dasar penentuan sanksi terhadap pihak-pihak yang dinyatakan bersalah.
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