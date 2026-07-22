Lionel Messi Tuai Sorotan Usai Berusaha Membuat Marc Cucurella Diusir pada Final Piala Dunia FIFA 2026

Lionel Messi dan Marc Cucurella (Instagram @espn)
JawaPos.com – Lionel Messi menjadi sorotan setelah dianggap berusaha membuat bek Spanyol, Marc Cucurella, diusir dari lapangan pada final Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman Independent pada Rabu (22/7), Insiden tersebut terjadi seusai Enzo Fernandez menerima kartu merah akibat akumulasi kartu kuning pada babak perpanjangan waktu.
Kapten Argentina itu terlihat menghampiri wasit Slavko Vincic untuk melaporkan interaksi Cucurella yang berbicara sambil menutupi mulutnya.
Dalam peraturan FIFA, pemain dapat dikenai sanksi apabila berkomunikasi dengan lawan sambil menutupi mulut pada situasi tertentu. Tindakan Messi memicu beragam reaksi, termasuk kritik dari mantan pemain tim nasional Inggris, Lee Dixon.
Dixon menilai upaya untuk membuat lawan diusir karena pelanggaran semacam itu merupakan tindakan yang tidak sportif dan terlalu kekanak-kanakan.
Kontroversi tersebut terjadi di tengah pertandingan yang berlangsung sengit antara Argentina dan Spanyol. Argentina harus bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez mendapat kartu merah.
Sementara Spanyol terus mendominasi jalannya pertandingan. Ferran Torres kemudian mencetak gol kemenangan yang memastikan Spanyol meraih gelar juara dunia.
Kekalahan itu menutup perjalanan Argentina di Piala Dunia FIFA 2026 dengan hasil yang mengecewakan. Messi gagal membawa timnya mempertahankan gelar juara dunia setelah takluk 0-1 pada babak perpanjangan waktu.
Insiden yang melibatkan Cucurella pun menjadi salah satu momen paling banyak diperbincangkan seusai laga berakhir.
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