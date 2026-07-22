Kisah Kelam Lionel Messi di Stadion New York Terulang Bersama Argentina pada Final Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Stadion New York New Jersey kembali menjadi sorotan setelah Argentina kalah 0-1 dari Spanyol pada final Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (22/7), Kekalahan tersebut memunculkan kembali anggapan bahwa stadion tersebut menyimpan kenangan pahit bagi Lionel Messi dan tim nasional Argentina. Hasil itu mengulang cerita yang pernah terjadi satu dekade sebelumnya di tempat yang sama.

Pada final Copa América Centenario 2016, Argentina juga gagal meraih gelar setelah dikalahkan Chile melalui adu penalti di stadion tersebut.

Dalam pertandingan itu, Lionel Messi gagal mengeksekusi tendangan penalti yang menjadi salah satu momen paling mengecewakan dalam kariernya bersama tim nasional. Kekalahan tersebut meninggalkan luka mendalam bagi sang kapten dan para pendukung Argentina.

Sepuluh tahun berselang, Messi kembali tampil di stadion yang sama dengan harapan membawa Argentina meraih gelar juara dunia.

Namun, harapan tersebut kembali pupus setelah Ferran Torres mencetak gol kemenangan bagi Spanyol pada babak perpanjangan waktu. Kekalahan itu memperpanjang catatan buruk Argentina setiap kali menjalani laga final resmi di stadion tersebut.

Meski demikian, pencapaian Lionel Messi bersama Argentina tetap tidak berkurang oleh hasil tersebut. Ia masih dikenang sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola dunia dengan berbagai gelar bergengsi yang telah diraih.