Inggris Akhiri Piala Dunia 2026 dengan Posisi Ketiga

JawaPos.com - Timnas Inggris menutup perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil manis setelah mengamankan peringkat ketiga.

Pelatih Thomas Tuchel meminta para pemainnya untuk tetap bangga, meski gagal mewujudkan target utama menjadi juara dunia.

Dilansir dari TheChosun, Inggris memastikan medali perunggu usai mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 dalam laga perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Miami Gardens, Florida, pada 19 Juli waktu setempat.

Kemenangan ini menjadi penutup yang positif setelah langkah mereka terhenti di semifinal akibat kekalahan dramatis dari Argentina.

Tuchel memuji semangat juang para pemainnya. Menurutnya, Inggris berhasil meraih medali Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam enam dekade sekaligus mencatat hasil terbaik mereka pada edisi Piala Dunia yang digelar di luar Eropa.

Ia meyakini rasa bangga itu akan semakin terasa seiring berjalannya waktu, meski saat ini para pemain masih diselimuti kekecewaan karena gagal mencapai final.

Pelatih asal Jerman itu mengakui kegagalan di semifinal tetap meninggalkan luka yang tidak mudah hilang.

Tuchel menegaskan bahwa target utama Inggris sejak awal adalah mengangkat trofi Piala Dunia, sehingga rasa kecewa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari persaingan di level tertinggi sepak bola.

Tuchel juga memberikan apresiasi terhadap mentalitas tim saat menghadapi Prancis.