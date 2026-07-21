Piala Dunia 2026 Berakhir, Ini Deretan Pemain Terbaik dan Rekor yang Tercipta

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 resmi berakhir dengan Spanyol keluar sebagai juara usai mengalahkan Argentina 1-0 pada partai final di New York New Jersey Stadium.

Gol Ferran Torres pada babak tambahan memastikan Spanyol kembali mengangkat trofi dunia setelah penantian selama 16 tahun sejak sukses di Afrika Selatan pada 2010.

Menurut laporan The Chosun, Argentina kesulitan mengembangkan permainan. Tim yang dipimpin Lionel Messi hanya mampu melepaskan dua tembakan tanpa satu pun mengarah ke gawang, sementara Spanyol tampil dominan dengan mencatat 20 percobaan dan 12 di antaranya tepat sasaran.

Penampilan gemilang kiper Emiliano Martínez membuat Argentina mampu bertahan hingga babak tambahan sebelum akhirnya kebobolan.

Kylian Mbappé menorehkan sejarah dengan meraih Golden Boot berkat koleksi 10 gol. Penyerang Prancis itu menambah dua gol saat laga perebutan tempat ketiga melawan Inggris sehingga mengungguli Lionel Messi dalam daftar pencetak gol terbanyak.

Mbappé juga menjadi pemain pertama yang memenangkan Golden Boot dalam dua edisi Piala Dunia secara beruntun setelah sebelumnya meraihnya pada 2022.

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Mbappé mencatatkan total 14 kontribusi gol berupa 10 gol dan 4 assist, yang menjadi rekor baru terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia.

Ia juga mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen dengan 22 gol, melampaui rekor Lionel Messi yang mengoleksi 21 gol.

Penghargaan Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen jatuh kepada kapten Spanyol, Rodri, yang kembali menambah koleksi prestasinya setelah sebelumnya meraih Ballon d'Or 2023 dan gelar pemain terbaik Euro 2024.