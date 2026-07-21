Piala Dunia 2026 Berakhir, Ini Deretan Pemain Terbaik dan Rekor yang Tercipta

piala dunia 2026 (x @utdfoccusid)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 resmi berakhir dengan Spanyol keluar sebagai juara usai mengalahkan Argentina 1-0 pada partai final di New York New Jersey Stadium.
Gol Ferran Torres pada babak tambahan memastikan Spanyol kembali mengangkat trofi dunia setelah penantian selama 16 tahun sejak sukses di Afrika Selatan pada 2010.
Menurut laporan The Chosun, Argentina kesulitan mengembangkan permainan. Tim yang dipimpin Lionel Messi hanya mampu melepaskan dua tembakan tanpa satu pun mengarah ke gawang, sementara Spanyol tampil dominan dengan mencatat 20 percobaan dan 12 di antaranya tepat sasaran.
Baca Juga:6 Zodiak Paling Beruntung pada Rabu, 22 Juli 2026, Rezeki Mengalir dan Masalah Mulai Menemukan Jalan Keluar
Penampilan gemilang kiper Emiliano Martínez membuat Argentina mampu bertahan hingga babak tambahan sebelum akhirnya kebobolan.
Kylian Mbappé menorehkan sejarah dengan meraih Golden Boot berkat koleksi 10 gol. Penyerang Prancis itu menambah dua gol saat laga perebutan tempat ketiga melawan Inggris sehingga mengungguli Lionel Messi dalam daftar pencetak gol terbanyak.
Mbappé juga menjadi pemain pertama yang memenangkan Golden Boot dalam dua edisi Piala Dunia secara beruntun setelah sebelumnya meraihnya pada 2022.
Mbappé mencatatkan total 14 kontribusi gol berupa 10 gol dan 4 assist, yang menjadi rekor baru terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia.
Ia juga mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen dengan 22 gol, melampaui rekor Lionel Messi yang mengoleksi 21 gol.
Penghargaan Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen jatuh kepada kapten Spanyol, Rodri, yang kembali menambah koleksi prestasinya setelah sebelumnya meraih Ballon d'Or 2023 dan gelar pemain terbaik Euro 2024.
Lionel Messi menerima Silver Ball, sementara Mbappé membawa pulang Bronze Ball sebagai pemain terbaik ketiga sepanjang turnamen.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026