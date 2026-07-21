Dominasi Spanyol Berbuah Manis, Argentina Tumbang di Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Spanyol dinobatkan sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final yang digelar di New York New Jersey Stadium.

Gol tunggal Ferran Torres pada babak tambahan memastikan La Roja mengangkat trofi dunia untuk kedua kalinya setelah keberhasilan mereka di Afrika Selatan pada 2010.

Dilansir dari The Chosun, kedua tim langsung menampilkan duel berintensitas tinggi dengan pressing agresif dan permainan berbasis penguasaan bola.

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Lamine Yamal sempat mengancam pada menit-menit awal, sementara Lionel Messi juga memperoleh peluang emas setelah berhasil menembus lini pertahanan Spanyol. Namun, kedua kesempatan tersebut berhasil digagalkan oleh aksi gemilang para penjaga gawang.

Dibabak kedua, Spanyol semakin mendominasi jalannya pertandingan. Permainan yang dikomandoi Rodri membuat Argentina kesulitan mengembangkan serangan.

Bahkan hingga waktu normal berakhir, Albiceleste gagal melepaskan satu pun tembakan, sementara Emiliano Martínez tampil luar biasa dengan menggagalkan sederet peluang dari Dani Olmo, Ferran Torres, hingga Nico Williams.

Di sela pertandingan, final juga menghadirkan sejarah baru dengan halftime show perdana Piala Dunia yang dimeriahkan penampilan BTS, Madonna, Justin Bieber, dan Shakira.

Menjelang akhir waktu normal ketika Argentina harus bermain dengan 10 orang setelah Enzo Fernández menerima kartu kuning kedua.

Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol untuk terus menggempur pertahanan lawan, tetapi Martínez kembali menjadi penyelamat sehingga laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu.