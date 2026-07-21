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M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 22 Juli 2026 | 02.42 WIB

Spanyol Kantongi Hadiah Rp 914 Miliar Usai Jadi Juara Piala Dunia 2026

timnas spanyol

JawaPos.com - Keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan trofi bergengsi, tetapi juga hadiah uang dalam jumlah fantastis.

La Roja memastikan gelar juara dunia kedua mereka setelah mengalahkan Argentina 1-0 lewat babak perpanjangan waktu pada laga final di Stadion MetLife, New Jersey. Gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106 menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat.

Argentina sebenarnya masih mampu bertahan hingga babak tambahan, namun kartu kuning kedua yang diterima Enzo Fernandez membuat mereka harus bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain kemudian dimanfaatkan Spanyol untuk mengunci kemenangan.

Juara Dunia Diganjar Hadiah USD 51 Juta

Melansir Sport Bible, sebagai kampiun Piala Dunia 2026, Spanyol berhak menerima hadiah uang sebesar USD 51 juta (sekitar Rp 914 miliar) dari FIFA, jumlah yang disebut sebagai rekor baru untuk tim juara.

Sementara itu, Argentina sebagai runner-up membawa pulang hadiah sebesar USD 34 juta (GBP 25 juta).

Berapa Bonus yang Diterima Setiap Pemain Spanyol?

Laporan menyebutkan bahwa sebelum final berlangsung, seluruh anggota skuad berisi 26 pemain sudah dijamin memperoleh bonus lebih dari USD 550 ribu (sekitar GBP 408 ribu) sebelum pajak hanya karena berhasil mencapai partai puncak.

Setelah memastikan gelar juara, nilai bonus tersebut meningkat signifikan. Sebanyak 45 persen dari total hadiah USD 51 juta dialokasikan untuk para pemain.

Dengan pembagian tersebut, masing-masing pemain Spanyol diperkirakan menerima sekitar USD 940 ribu dolar AS (GBP 699 ribu) sebelum pajak.

Sementara itu, belum ada informasi resmi mengenai bagaimana Federasi Sepak Bola Argentina akan membagikan hadiah kepada para pemainnya.

Rincian Hadiah Uang Piala Dunia 2026

Berikut pembagian hadiah berdasarkan pencapaian setiap tim:

  • Juara: Spanyol — USD 51 juta
  • Runner-up: Argentina — USD 34 juta
  • Peringkat ketiga: Inggris — USD 30 juta
  • Peringkat keempat: Prancis — USD 28 juta
  • Peringkat 5-8: Swiss, Norwegia, Belgia, Maroko — USD 20 juta per tim
  • Peringkat 9-16: Kolombia, Mesir, Amerika Serikat, Portugal, Meksiko, Brasil, Paraguay, Kanada — USD 16 juta per tim
  • Peringkat 17-32: Ghana, Aljazair, Australia, Tanjung Verde, Austria, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Senegal, Republik Demokratik Kongo, Ekuador, Swedia, Pantai Gading, Belanda, Jerman, Jepang, Afrika Selatan — USD 12 juta per tim
  • Peringkat 33-48: Uruguay, Skotlandia, Korea Selatan, Iran, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Curaçao, Republik Ceko, Qatar, Panama, Yordania, Tunisia, Selandia Baru, Haiti, Turki — USD 10 juta per tim

Secara keseluruhan, hadiah berdasarkan pencapaian tersebut mencapai USD 703 juta dari total dana hadiah Piala Dunia 2026 sebesar USD 871 juta.

Sisa USD 168 juta didistribusikan FIFA kepada seluruh peserta turnamen sebagai pembayaran partisipasi, terlepas dari hasil yang mereka raih di kompetisi.

Editor: Edi Yulianto
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