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Leni Setya Wati
Selasa, 21 Juli 2026 | 22.08 WIB

Lionel Messi Gagal Tutup Karier Piala Dunia dengan Manis, Argentina Takluk dari Spanyol di Final 

messi (x @brfootball)
messi (x @brfootball)
 
JawaPos.com – Lionel Messi gagal mengakhiri perjalanan terakhirnya di Piala Dunia dengan trofi juara, tetapi kekalahan Argentina dari Spanyol tidak akan menghapus statusnya sebagai salah satu pesepak bola terbesar sepanjang sejarah.
 
Dilansir dari The Guardian, di partai puncak Piala Dunia 2026, La Albiceleste harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor tipis 0-1 setelah tampil jauh di bawah performa terbaik mereka.
 
Sejak awal Argentina terlihat kehilangan sentuhan magis yang mengantar mereka melaju hingga final. Tim asuhan Lionel Scaloni kesulitan mengembangkan permainan, sementara Spanyol tampil disiplin dan perlahan mengambil alih kendali pertandingan. Dominasi tersebut berbuah gol kemenangan pada babak perpanjangan waktu.
 
Argentina dikenal sebagai tim yang kerap menciptakan momen dramatis dan bangkit dari situasi sulit. Namun, semua karakter itu seolah menghilang di laga penentuan. Bahkan, Argentina mencatat rekor yang tidak diinginkan dengan gagal melepaskan satu pun tembakan selama waktu normal final Piala Dunia, sebuah catatan pertama dalam sejarah turnamen tersebut.
 
Messi pun tidak mampu memberikan pengaruh besar seperti yang ditunjukkannya sepanjang kompetisi. Pergerakannya berhasil diredam oleh lini pertahanan Spanyol yang tampil nyaris tanpa cela.
 
Sang kapten lebih sering terisolasi sehingga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Meski demikian, kekalahan ini tidak mengurangi pencapaian luar biasa yang telah ia ukir bersama klub maupun tim nasional selama lebih dari dua dekade.
 
Hasil ini juga menjadi noda bagi Lionel Scaloni. Pelatih yang sukses mempersembahkan satu gelar Piala Dunia dan dua trofi Copa America itu tetap layak dikenang sebagai salah satu pelatih terbaik Argentina.
 
Namun, strategi yang diterapkannya pada partai final dinilai gagal mengimbangi permainan Spanyol sehingga kesempatan mempertegas dominasinya di panggung dunia pun sirna.
 
Meski akhir kisahnya di Piala Dunia tidak sesuai yang diharapkan, nama Lionel Messi tetap akan dikenang sebagai ikon sepak bola dunia.
 
Kekalahan dari Spanyol hanyalah penutup yang pahit dari perjalanan luar biasanya. Warisan yang telah ia tinggalkan jauh lebih besar daripada hasil satu pertandingan, sekalipun laga tersebut merupakan final Piala Dunia.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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