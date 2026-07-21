Lamine Yamal Tak Hanya Bersinar karena Trofi, Sikap Rendah Hati Jadi Alasan Banyak Orang Kagum

JawaPos.com - Nama Lamine Yamal semakin kokoh sebagai salah satu bintang muda paling bersinar di dunia sepak bola. Di usia yang masih belia, pemain asal Spanyol itu sudah mengoleksi berbagai prestasi bergengsi, termasuk membawa negaranya meraih gelar Piala Dunia 2026.

Namun, bagi banyak pencinta sepak bola, daya tarik Yamal tidak hanya terletak pada jumlah trofi yang berhasil diraih. Justru sikap dan kepribadiannya di dalam maupun di luar lapangan menjadi alasan mengapa ia begitu mudah mendapatkan rasa hormat dari banyak orang.

Sepanjang turnamen Piala Dunia 2026, Yamal tampil sebagai salah satu pemain paling menonjol. Penampilannya di laga-laga penting membuatnya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia.

Bahkan, banyak penggemar menilai performanya pada turnamen tersebut berhasil menggeser sorotan yang selama bertahun-tahun selalu tertuju kepada Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Meski begitu, Yamal tidak pernah menunjukkan sikap arogan.

Dalam berbagai kesempatan, dia tetap memberikan penghormatan kepada para pemain senior dan legenda sepak bola. Dia memahami bahwa pencapaiannya saat ini tidak lepas dari jalan yang telah dibuka oleh generasi sebelumnya.

Sikap rendah hati itulah yang membuat citranya semakin positif. Di tengah popularitas yang terus meningkat, Yamal tetap tampil sederhana dan fokus mengembangkan kemampuannya di atas lapangan.

Baca Juga:Kapten Timnas Spanyol Rodri Tuai Pujian usai Momen Bersama Donald Trump Saat Selebrasi Juara Piala Dunia 2026

Di luar urusan sepak bola, Yamal juga beberapa kali menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu kemanusiaan. Dia pernah menyampaikan dukungan terhadap masyarakat Palestina, sesuatu yang mendapat perhatian luas dari publik.

Meski menuai beragam respons, langkah tersebut menunjukkan bahwa ia tidak ragu menyuarakan pandangan yang diyakininya. Hal lain yang juga sering mendapat apresiasi adalah kebiasaannya melakukan sujud syukur dan berdoa setelah momen-momen penting di lapangan.