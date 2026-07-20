Saat Lamine Yamal Juara di Usia 19 Tahun, Husein Jafar Sindir 19 Juta Orang Menunggu Kerja

JawaPos.com – Pendakwah muda Husein Jafar Al Hadar melontarkan sindiran sosial melalui unggahan Instagram pribadinya usai final Piala Dunia 2026. Dalam unggahan yang menampilkan pesepak bola muda Spanyol, Lamine Yamal, Husein menyinggung persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.

Melalui akun Instagram @husein_hadar, Husein mengunggah foto Yamal yang mengenakan jersey tim nasional Spanyol. Ia kemudian menuliskan caption bernada satire yang langsung menarik perhatian warganet.

“19 Tahun, Juara Dunia di lapangan hijau. Kita, 19 juta masih nunggu lapangan kerja,” tulis Husein dalam unggahan tersebut, Senin (20/7).

Unggahan itu mendapat respons luas dari warganet. Hingga delapan jam setelah diunggah, postingan tersebut telah memperoleh lebih dari 217 ribu tanda suka dan ribuan komentar.

Sejumlah warganet menilai caption tersebut menyentil realitas yang dihadapi masyarakat, khususnya generasi muda yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.

“Caption nya minta di usir,” tulis akun affanoct, bernada canda.

Komentar lain datang dari akun anisyahrnwti yang menilai unggahan tersebut terlalu jujur.