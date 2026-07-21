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Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 22 Juli 2026 | 01.52 WIB

Sakit Hati Rodrigo De Paul Gagal Bawa Timnas Argentina Pertahankan Gelar Juara Piala Dunia

Rodrigo De Paul dan Lionel Messi merayakan gol ke gawang Aljazair. (Rodrigo De Paul) - Image

Rodrigo De Paul dan Lionel Messi merayakan gol ke gawang Aljazair. (Rodrigo De Paul)

JawaPos.com - Perasaan sakit hati dialami Rodrigo De Paul setelah tim nasional Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Dia mencurahkan perasaannya itu melalui unggahan di sosial media.

Keinginan Rodrigo De Paul membawa pulang trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya harus pupus. Padahal, dia ingin mempersembahkan gelar tersebut untuk masyarakat Argentina.

"Rasa sakit terbesar adalah karena kami tidak bisa membawa Piala Dunia kembali ke negara kami, karena jika ada seseorang yang pantas merasakan kembali perasaan itu, itu adalah kamu," tulis pesan pembuka Rodrigo De Paul di Instagram, Selasa (21/7).

Meskipun gagal meraih mempertahankan gelar juara Piala Dunia, timnas Argentina tetap menunjukkan kekompakan. Hal itu yang bakal membuat De Paul melupakan sakit hati kalah di final.

"Namun seiring berjalannya waktu, mereka membuat kita menyadari bahwa identifikasi yang mereka miliki dengan kelompok ini melampaui sekadar trofi, dan itulah sesuatu yang ingin saya pegang teguh agar bisa melewati momen ini," ujar De Paul.

Gelandang 32 tahun itu menyadari bahwa beberapa orang mengharapkan agar timnas Argentina gagal mempertahankan gelar Piala Dunia. Namun, hal tersebut membuat De Paul makin bangga sebagai orang Argentina.

"Hari ini saya melihat betapa banyak orang yang mengharapkan hal ini terjadi, menyebarkan teori konspirasi tak berdasar selama Piala Dunia untuk meredakan rasa sakit orang lain karena tidak dapat mengalami apa yang dialami semua orang Argentina, karena senyum kami mengganggu mereka, karena tingkah laku kami membuat mereka kesal... Tetapi itu hanya menegaskan kembali bahwa gairah dan cinta terhadap jersey kami dapat mengatasi segalanya," jelas pemain Inter Miami tersebut.

"Ini akan terasa menyakitkan untuk waktu yang lama, tetapi hari ini lebih dari sebelumnya saya bangga menjadi orang Argentina," tutup pesan De Paul.

Selama Piala Dunia 2026, De Paul menjadi salah satu pemain penting di lini tengah timnas Argentina. Lionel Scaloni memainkannya di tujuh pertandingan dan mengoleksi satu assist.

Editor: Edi Yulianto
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