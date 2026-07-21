Final Piala Dunia 2026 Berakhir Pahit, Enzo Fernandez Minta Maaf kepada Pendukung Argentina

Enzo Fernandez gelandang timnas Argentina. (Dok. IG/@afaseleccion)
JawaPos.com - Enzo Fernandez menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung Argentina setelah menerima kartu merah dalam laga final Piala Dunia 2026 melawan timnas Spanyol. Gelandang Chelsea itu mengakui tindakannya menjadi salah satu momen yang sangat disesali karena terjadi saat timnya sedang berjuang mempertahankan peluang meraih gelar juara dunia.
Final piala dunia yang berlangsung sengit itu akhirnya dimenangkan timnas Spanyol dengan skor 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu. Kekalahan tersebut sekaligus menggagalkan langkah Argentina mempertahankan trofi yang mereka raih pada edisi 2022.
Enzo Fernandez diusir wasit Slavko Vincic pada menit ke-94 setelah melakukan pelanggaran keras terhadap bek muda Spanyol Pau Cubarsi. Sebelumnya, pemain berusia 25 tahun tersebut sudah lebih dulu menerima kartu kuning akibat memprotes keputusan wasit.
Karena telah mengantongi satu kartu kuning, pelanggaran berikutnya membuat wasit tanpa ragu mengeluarkan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Enzo sempat berusaha meyakinkan wasit agar tidak mengusirnya, tetapi keputusan itu tetap tidak berubah.
Usai pertandingan, Enzo meminta maaf kepada para suporter Argentina. Dia menyadari tindakannya telah merugikan tim dalam pertandingan paling penting di turnamen tersebut.
Kartu merah itu juga membuat namanya masuk dalam daftar pemain yang pernah diusir pada partai final Piala Dunia, sebuah catatan yang tentu tidak ingin dimiliki pemain mana pun. Bermain dengan 10 orang membuat Argentina semakin kesulitan membendung dominasi Spanyol.
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Sepanjang pertandingan, La Furia Roja tampil lebih agresif dan terus menekan pertahanan lawan. Gol kemenangan akhirnya lahir pada menit ke-106.
Nico Williams mengirim sundulan ke arah Ferran Torres yang langsung menyambut bola dengan sepakan keras ke sudut atas gawang. Gol itu menjadi pembeda sekaligus memastikan Spanyol keluar sebagai juara dunia.
Statistik pertandingan juga menunjukkan dominasi Spanyol. Mereka menciptakan sekitar 20 peluang sepanjang laga, sementara Argentina baru mampu menghasilkan tembakan tepat sasaran pertama menjelang akhir babak tambahan melalui Lionel Messi.
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