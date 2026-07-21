Usai Argentina Takluk dari Timnas Spanyol, Antonela Roccuzzo Tinggalkan Stadion dengan Wajah Sedih

JawaPos.com - Kekalahan Argentina dari timnas Spanyol pada final Piala Dunia 2026 masih menyisakan berbagai cerita. Selain momen selebrasi tim Matador yang sukses mengangkat trofi juara, perhatian publik juga tertuju kepada Antonela Roccuzzo yang terlihat meninggalkan Stadion MetLife dengan raut wajah penuh kesedihan.

Laga final yang berlangsung sengit berakhir dengan kemenangan Spanyol 1-0 atas Argentina melalui babak perpanjangan waktu. Hasil tersebut sekaligus menggagalkan ambisi Lionel Messi dan rekan-rekannya untuk mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi sebelumnya.

Di tengah suasana duka yang menyelimuti kubu Argentina, sebuah video yang memperlihatkan Antonela Roccuzzo berjalan keluar stadion menjadi viral di media sosial.

Rekaman tersebut pertama kali dibagikan oleh stasiun televisi Argentina Telefe dan dalam waktu singkat mendapat perhatian luas dari para penggemar sepak bola. Dalam video tersebut, Antonela tampak menggandeng putra keduanya, Mateo Messi.

Keduanya berjalan menuju pintu keluar stadion dengan didampingi petugas keamanan yang membuka jalan di tengah kerumunan suporter yang masih berada di sekitar arena pertandingan. Antonela tidak memberikan komentar apa pun kepada media maupun penggemar yang berada di lokasi.

Dia memilih berjalan dengan tenang sambil terus menggenggam tangan sang anak hingga meninggalkan kawasan stadion. Sikap tersebut kembali memperlihatkan karakter Antonela yang selama ini dikenal menjaga privasi keluarganya.

Meski menjadi istri salah satu pesepak bola terbesar sepanjang sejarah, perempuan asal Rosario itu jarang tampil mencari perhatian di tengah sorotan publik. Sepanjang gelaran Piala Dunia 2026, Antonela menjadi salah satu pendukung setia Argentina dari tribun penonton.

Bersama ketiga putranya, Thiago, Mateo, dan Ciro, dia hampir selalu hadir menyaksikan langsung setiap pertandingan Lionel Messi.