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Diar Candra Tristiawan
Senin, 20 Juli 2026 | 18.02 WIB

Frustrasi dan Kalah Pemain Argentina Leandro Paredes Ngamuk dan Banting Pemain Timnas Spanyol

Pemain Argentina Leandro Paredes (kanan) membanting Gavi. (Dok. BR Football) - Image

Pemain Argentina Leandro Paredes (kanan) membanting Gavi. (Dok. BR Football)

JawaPos.com - Pemain tengah Argentina Leandro Paredes mendapatkan kartu merah setelah laga final Piala Dunia 2026. Pemain Boca Juniors itu berlaku tidak sportif dengan mencekik pemain timnas Spanyol Eric Garcia dan membanting pemain Spanyol lainnya Gavi.

Sebagaimana dilansir dari USA Today, Leandro Paredes terlihat frustrasi usai Argentina kalah 0-1 di tangan timnas Spanyol pada final Piala Dunia 2026 Senin (20/7) di MetLife Stadium, East Rutherford.

Usai peluit akhir dibunyikan, Leandro Paredes bergegas menuju Garcia. Pemain 32 tahun itu lalu mencekik Garcia dan mendorong pemain timnas Spanyol tersebut. Aksi kasar usai laga final piala dunia terjadi tepat di hadapan asisten wasit Tomaz Klancnik serta pelatih Argentina Lionel Scaloni.

Ulah Paredes itu memicu perkelahian besar antara kedua tim. Dan eks pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu juga membanting gelandang Spanyol Gavi.

Paredes mendapat kartu merah usai tawuran tersebut. Paredes adalah pemain Argentina kedua yang mendapat kartu merah setelah Enzo Fernandez dikeluarkan dari lapangan karena mendapat kartu kuning kedua menjelang akhir laga karena mengganjal bek Spanyol Pau Cubarsi.

Komite Disiplin FIFA hampir pasti akan meninjau insiden tersebut. Paredes kemungkinan akan menghadapi skorsing lebih lama dari larangan otomatis karena kartu merah yaitu larangan main dalam satu laga berikutnya.

Dalam wawancara usai laga dengan COPE, Paredes mengatakan, Garcia menghina kapten timnya Lionel Messi. Hal itu membuat Paredes naik darah.

"Gavi datang setelah peluit akhir dibunyikan saat semua orang merayakannya. Dia melihat saya dan berkata dalam bahasa Spanyol bahwa tidak ada wasit atau VAR yang membantu Messi hari ini,” ungkap Paredes dikutip COPE.

“Saya tidak bisa menerima itu. Sikapnya itu tidak sopan terutama setelah pertandingan sudah berakhir,” lanjut Paredes.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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