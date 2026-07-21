Cerita di Balik Gelar Juara Piala Dunia 2026: Cucurella Jalankan Ritual Warisan Joan Capdevila

JawaPos.com - Kesuksesan Timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 ternyata menyimpan kisah menarik di balik pertandingan final melawan Argentina. Selain strategi di lapangan dan penampilan solid para pemain, ada sebuah ritual sederhana yang kembali dilakukan dan menjadi perhatian publik setelah laga usai.

Ritual tersebut diungkapkan oleh mantan bek kiri Spanyol, Joan Capdevila. Dia mengaku mewariskan tradisi yang pernah dilakukannya saat final Piala Dunia 2010 kepada Marc Cucurella sebelum laga puncak Piala Dunia 2026 dimulai.

Capdevila merupakan bagian dari skuad Spanyol yang meraih gelar juara dunia pertama pada 2010 di Afrika Selatan. Sebelum pertandingan final melawan Belanda, dia memiliki kebiasaan mengubur sebuah koin di rumput lapangan sebagai simbol harapan dan keberuntungan.

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Tradisi itu rupanya tidak berhenti pada dirinya. Menjelang final Piala Dunia 2026 di New York, Capdevila meminta Cucurella yang juga berposisi sebagai bek kiri untuk meneruskan ritual tersebut.

Permintaan itu diterima oleh pemain Chelsea tersebut. Beberapa saat sebelum kick-off, Cucurella terlihat berjalan menuju sisi lapangan sambil mengeluarkan sebuah koin dari kaus kakinya.

Setelah memastikan tidak menjadi perhatian banyak orang, dia membungkuk dan menguburkan koin tersebut di pinggir lapangan sebelum pertandingan dimulai. Momen tersebut sempat terekam kamera dan kemudian dibagikan sendiri oleh Capdevila melalui akun media sosial X.

Unggahan itu langsung menarik perhatian para penggemar sepak bola karena memperlihatkan sisi lain dari persiapan Timnas Spanyol sebelum laga terbesar di dunia. Dalam unggahannya, Capdevila menuliskan bahwa dirinya telah menceritakan ritual tersebut berkali-kali sejak 2010.

Dia juga mengaku sengaja meminta Cucurella melakukan hal yang sama karena percaya tradisi itu membawa keberuntungan.