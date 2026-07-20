Drama Kekalahan Timnas Argentina di Final Piala Dunia 2026, Leandro Paredes Diganjar Kartu Merah usai Banting Gavi

JawaPos.com - Leandro Paredes diganjar kartu merah setelah terlibat perkelahian pasca laga final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan timnas Spanyol di MetLife Stadium pada Senin (20/7).

Timnas Spanyol memastikan gelar juara piala dunia setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 lewat babak perpanjangan waktu 120 menit. Gol tunggal kemenangan dicetak Ferran Torres pada menit ke-106 dengan memanfaatkan bola sundulan Nico Williams.

Namun, euforia kemenangan timnas Spanyol sempat diwarnai insiden bentrokan antar pemain. Keributan pasca pertandingan itu diduga dipicu aksi bek Argentina Nahuel Molina yang lebih dulu melayangkan pukulan ke bagian dada gelandang Spanyol, Rodri, saat para pemain La Roja berlari ke lapangan untuk merayakan kemenangan. Ketegangan meningkat setelah Rodri terlihat berbalik dan mendekati Molina.

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Dalam situasi itu Leandro Paredes tampak mengamuk dan kehilangan kendali. Paredes menjadi salah satu aktor utama kericuhan dengan mengejar Gavi, lalu menjatuhkannya ke tanah. Sebelum itu, Paredes bahkan tampak sempat mencekik leher Eric Garcia.

Insiden itu membuat suasana semakin tidak terkendali hingga pelatih Argentina Lionel Scaloni dan para staf harus turun langsung ke lapangan untuk membantu meredakan ketegangan antara kedua tim. Dilansir dari TNT Sports, Paredes pun langsung menerima kartu merah akibat keterlibatannya dalam insiden tersebut.

Namun, tidak menutup kemungkinan sanksi tambahan akan diberikan kepada pemain lain melalui peninjauan ulang oleh otoritas pertandingan. Sebelumnya, Enzo Fernandez sudah lebih dulu diusir keluar lapangan di akhir waktu normal setelah menerima kartu kuning kedua. Selain itu, beberapa pelanggaran keras lainnya nyaris berujung sanksi tambahan.

Secara statistik, Argentina tampil di bawah tekanan sepanjang pertandingan. Tim asuhan Lionel Scaloni bahkan gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran, berbanding jauh dengan Spanyol yang menciptakan 12 peluang on target.

Di tengah kekacauan itu, Lionel Messi menjadi salah satu pemain Argentina yang tidak terlibat. Messi justru terlihat menyalami para pemain Spanyol sebelum duduk termenung di lapangan MetLife Stadium. Momen itu diperkirakan menjadi penampilan terakhir Messi di panggung Piala Dunia, mengingat usianya akan menginjak 43 tahun pada edisi berikutnya.