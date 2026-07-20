Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Tagih Janji Marc Cucurella Tato Wajahnya

JawaPos.com - Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, sukses membawa timnya merebut gelar juara Piala Dunia 2026. Setelah memastikan gelar juara, ia pun menagih janji Marc Cucurella yang sebelumnya berkomitmen akan membuat tato bergambar wajahnya apabila La Furia Roja keluar sebagai juara.
Spanyol memastikan gelar juara setelah menumbangkan Argentina dengan skor tipis 1-0 lewat drama 120 menit di Stadion MetLife, Amerika Serikat, Senin (20/7) dini hari WIB. Gol semata wayang La Furia Roja dicetak oleh Ferran Torres pada menit ke-106.
Kesuksesan Spanyol merebut gelar juara, membuat ucapan Cucurella kembali jadi sorotan. Karena beberapa hari sebelum laga final, rekrutan anyar Real Madrid itu sempat berjanji akan menato wajah De La Fuente di tubuhnya jika La Furia Roja berhasil mengangkat trofi.
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De La Fuente pun kini menagih janji anak asuhnya tersebut. Pelatih berusia 65 tahun ini meyakini Cucurella akan menepati janji membuat tato wajahnya.
“Saya sudah terlalu tua untuk membuat tato. Tapi para pemain saya adalah orang-orang yang selalu menepati janji, dan saya yakin mereka akan melakukannya," ujar De la Fuente, dilansir dari Reuters, Senin (20/7/2026).
"Mereka sudah membuat janji, jadi sekarang mereka harus menepatinya. Lagipula, saya juga tidak terlalu jelek,” sambungnya sambil tersenyum.
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Di sisi lain, Cucurella mengungkapkan bahwa dirinya akan menepati janji menato wajah De La Fuente. Namun, pemain berusia 27 tahun itu tidak mengungkap akan menaruh tato tersebut di bagian mana.
"Mungkin di bagian tubuh yang tidak terlalu terlihat. Tapi kalau sudah mengucapkan sesuatu, ya harus ditepati,” ungkap Cucurella.
Adapun, trofi juara Piala Dunia 2026 adalah gelar kedua bergengsi yang berhasil dipersembahkan oleh De La Fuente untuk Spanyol. Sebelumnya, pelatih berkepala plontos itu sukses membawa La Furia Roja keluar sebagai juara Piala Eropa 2024.
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