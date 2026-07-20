Ngeri Siklus Juara Timnas Spanyol! Berpotensi Raih Euro 2028, Ulangi Era Luis Aragones dan Vicente del Bosque

JawaPos.com - Timnas Spanyol membuka peluang mengulang siklus kejayaan era generasi emas setelah menjuarai Piala Dunia 2026.

La Furia Roja yang dibesut Luis de la Fuente sukses melengkapi gelar Euro 2024 dengan trofi dunia kedua sepanjang sejarah. Sehingga berpotensi kembali merebut gelar Euro 2028 jika mampu menjaga konsistensi performa para pemain mudanya.

Keberhasilan menaklukkan Argentina pada final Piala Dunia 2026 menjadi penegasan kebangkitan Timnas Spanyol. Setelah sempat mengalami penurunan prestasi selama satu dekade, La Furia Roja kini kembali menjadi tolok ukur sepak bola dunia berkat fondasi pemain muda yang dibangun Luis de la Fuente.

Pencapaian tersebut memunculkan perbandingan menarik dengan era emas Timnas Spanyol pada 2008 hingga 2012. Saat itu, skuad yang dipimpin Iker Casillas mampu mendominasi sepak bola internasional melalui tiga turnamen besar secara beruntun.

Mengapa siklus juara Timnas Spanyol kembali terulang? Kesamaan paling mencolok terlihat dari urutan keberhasilan Spanyol di dua periode berbeda. Pada era pertama, La Furia Roja menjuarai Euro 2008 bersama Luis Aragonés sebelum Vicente del Bosque membawa mereka menjadi juara Piala Dunia 2010 dan mempertahankan mahkota Euro pada 2012.

Kini pola yang hampir identik kembali muncul. Luis de la Fuente mengantar Timnas Spanyol menjadi kampiun Euro 2024, kemudian menyempurnakannya dengan gelar Piala Dunia 2026 yang menjadi trofi dunia kedua sepanjang sejarah negara tersebut.

Kesamaan itu membuat banyak pihak mulai berspekulasi mengenai peluang Spanyol pada Euro 2028. Jika mampu mempertahankan level permainan seperti saat ini, La Furia Roja berkesempatan mengulang pencapaian legendaris yang pernah mereka torehkan lebih dari satu dekade lalu.

Siklus keberhasilan tersebut menjadi bukti pentingnya kesinambungan proyek pembinaan pemain. Berbeda dengan banyak tim nasional yang mengandalkan regenerasi instan, Spanyol justru menuai hasil dari pengembangan pemain muda secara bertahap sejak level usia.